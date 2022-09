2 góc camera vụ xe buýt lật nghiêng sau va chạm container, nhiều hành khách nhập viện

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h45' sáng ngày 19/9 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) khiến nhiều người bị thương. Một phần diễn biến của vụ tai nạn đã được camera an ninh ghi lại.

Thời điểm này, xe buýt biển kiểm soát 38B-004.xx lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Khi đến ngã tư quốc lộ 1A giao với đường Nguyễn Thị Bích Châu thì bất ngờ xảy ra va chạm với container chạy từ đường Nguyễn Thị Bích Châu lên tuyến tránh 1A (từ bên phải).

Your browser does not support the video tag.

CLIP: Xe buýt va chạm với container, nhiều hành khách nhập viện. Nguồn: Facebook Hung Lay

Sau cú va quẹt, xe buýt lao về phía trước, lật nghiêng. Được biết thời điểm này, trên xe buýt có khoảng 10 người (trong đó có tài xế và hành khách). Hậu quả vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh. Trong đó, có khoảng 6 người đang nhập viện để theo dõi.

...

Hiện trường vụ tai nạn. Nguồn Facebook



Tại hiện trường, xe buýt bung, vỡ kính trước, hư hỏng nặng. Container bị móp phần đầu. Nhận được tin báo vụ việc, lực lược chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được tiến hành điều tra, làm rõ.

Your browser does not support the video tag.

CLIP: Xe buýt va chạm với container, nhiều hành khách nhập viện. Nguồn: Facebook Hoai Thuong

Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: ttvn.toquoc.vn