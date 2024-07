Youtuber Thơ Nguyễn công khai đại gia bao nuôi, hé lộ số tiền 'khủng' đang sở hữu

Chắc hẳn nhiều người vẫn nhớ đến nữ Youtuber Thơ Nguyễn (tên thật là Nguyễn Hồng Thơ) - người làm sáng tạo với nội dung liên quan đến trẻ em. Kênh Youtube của Thơ Nguyễn đạt gần 10,5 triệu lượt đăng ký, từng đạt nút kim cương hồi tháng 5/2023.

Hình tượng Thơ Nguyễn trước đây



Sau khi tuyên bố "giải nghệ", Thơ Nguyễn dần sống kín tiếng hơn. Bẵng đi một thời gian dài, Thơ Nguyễn lại xuất hiện trên mạng xã hội với diện mạo lạ lẫm. Sau đó, cô nàng công khai việc đi phẫu thuật thẩm mỹ, tút tại lại nhan sắc để thêm phần tự tin.

Không những vậy, Thơ Nguyễn cũng thay đổi phong cách thời trang của mình. Trước đây, Thơ Nguyễn thường xuất hiện với những trang phục kín đáo và trẻ trung để phù hợp với kênh nội dung trẻ em. Còn giờ đây, cô nàng ưa diện những trang phục gợi cảm, bó sát, khoe vóc dáng thon gọn của mình. Ngoài ra, Thơ Nguyễn cũng học cách trang điểm đậm, khiến gương mặt trở nên sắc sảo.

Thơ Nguyễn công khai phẫu thuật thẩm mỹ để có diện mạo hiện tại



Đáng nói, sau khi công khai diện mạo mới của mình, Thơ Nguyễn đã bắt gặp nhiều lời đồn đại cho rằng, cô phẫu thuật thẩm mỹ khiến bản thân xinh đẹp và nóng bỏng hơn để kiếm "nơi nương tựa".

Trước những lời đồn đại này, Thơ Nguyễn đã lên tiếng. Cô nàng làm video "công khai đại gia bao nuôi" khiến nhiều người phải trầm trồ.

(Video: Thơ Nguyễn công khai đại gia bao nuôi mình)

Trong video, Thơ Nguyễn mặc váy trắng, tay cầm hoa và nói: "Lại đây chị cho xem đại gia của chị". Tiếp đó, cô nàng nhìn vào gương xe ô tô và nói: "Đây nè, lao động kiếm tiền, có trong tay vài chục tỷ và trở thành đại gia của mình".

Như vậy, "đại gia bao nuôi" mà Thơ Nguyễn nhắc tới chính là bản thân cô. Nhờ những năm tháng lao động chăm chỉ, Thơ Nguyên đã trở thành đại gia của chính mình. Không những vậy, qua màn "flex" nói trên, cô nàng còn tiết lộ số tiền mà bản thân đang sở hữu, con số lên đến "vài chục tỷ".

Thơ Nguyễn công khai chuyện phẫu thuật thẩm mỹ



Thơ Nguyễn từng là nữ Youtuber khá thành công và nhận được nhiều sự yêu mến của các bạn nhỏ với nội dung kênh về trẻ em.

Dù vậy, thời gian sau này, Thơ Nguyễn vướng những lùm xùm khiến nhiều khán giả "quay lưng". Cụ thể, tháng 3/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương đã xử phạt cô 7,5 triệu đồng vì đăng clip có nội dung “xin vía học giỏi từ búp bê ma” gây hiểu lầm.

Ngoài ra, Thơ Nguyễn cũng từng dính vào vụ ồn ào với sao nhí Bảo Ngọc sau khi nữ Youtuber 9x lên tiếng bóng gió về một diễn viên nhí có thái độ không tốt khi cả hai có dịp làm việc chung. Từ đó gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Hiện tại Thơ Nguyễn không còn làm Youtuber, tuy nhiên, Thơ Nguyễn vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh bản thân trên nền tảng Tiktok.



Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn