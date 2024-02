Xúc động nghe các cầu thủ hát 'Tết này con sẽ về'

Your browser does not support the video tag.

Cầu thủ Huế cover ca khúc "Tết này con sẽ về". (Video: CLB bóng đá Huế)

CLB bóng đá Huế vừa đăng tải video tiết mục cover lại ca khúc "Tết này con sẽ về" của nhạc sỹ Bùi Công Nam do các thành viên đội bóng thể hiện. Nhiều khán giả bất ngờ khi nghe giọng hát ấm áp, truyền cảm của tuyển thủ U23 Việt Nam - Hồ Thanh Minh và đồng đội.

Các cầu thủ tham gia biểu diễn gồm Tô Quyền Linh, Trần Đình Gia Hoàng, Nguyễn Viết Tài, Phan Hữu Hiếu, Lê Quang Vũ, Tôn Thất Gia Đạt, Nguyễn Lương Tuấn Khải và Hồ Thanh Minh. Họ đều là thành viên của các đội U11, U13, U15, U17, U19, U21 và đội 1 của Huế.

...

Trang chủ của đội bóng miền Trung viết: "Những ngày giáp Tết, những người sinh sống, làm việc xa quê ai ai cũng đều mong ngóng được trở về sum vầy bên gia đình và cùng đón chờ thời khắc giao thừa, chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Đối với những cầu thủ bóng đá trẻ, các em phải sống xa gia đình, xa bố mẹ từ lúc 9, 10 tuổi, mỗi năm có thể được về thăm gia đình từ 1 đến 2 lần.

Bởi vậy, những ngày giáp Tết với các em là những ngày háo hức hơn bao giờ hết, chỉ mong thời gian qua nhanh để được trở về bên bố mẹ, để được quây quần bên nồi bánh chưng xanh. Câu chuyện bóng đá trong năm 2023 sẽ là những câu chuyện trong đêm 30 Tết mà chắc rằng các em sẽ chia sẻ, khoe với người thân và gia đình".

Nhiều người xem clip cho biết, họ rất xúc động khi thưởng thức màn trình diễn của các cầu thủ, đồng thời cầu chúc đội bóng một năm mới thành công: "Clip hay quá! Chúc các bạn đón Tết bên gia đình vui vẻ và hạnh phúc"; "Các cầu thủ hát hay và xúc động quá"; "Quá ý nghĩa, chúc đội thi đấu thành công trong năm mới 2024"...

Tác giả: MAI PHƯƠNG

Nguồn tin: Báo VTC News