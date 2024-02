Cầu thủ CLB Bà Rịa - Vũng Tàu đá dưới sức để đội nhà thua, còn mình thắng độ

Sân vận động Bà Rịa - sân nhà của CLB bóng đá Bà Rịa - Vũng Tàu - trong một giải đấu vào tháng 7-2023- Ảnh: ĐÔNG HÀ

Trưa 1-2, đại tá Bùi Văn Thảo, giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 5 cầu thủ CLB Bà Rịa - Vũng Tàu.

Các cầu thủ N.S.H. (thủ môn, sinh năm 1994, trú Đồng Tháp), tiền đạo P.V.P. (sinh năm 2004, trú Hải Dương) và các tiền vệ L.B.G.H. (sinh năm 2002, trú Thanh Hóa), N.Q.H. (sinh năm 2004, trú Đồng Nai), T.K.A (sinh năm 2004, trú Bến Tre) bị khởi tố để điều tra về hành vi "đánh bạc" theo điều 321 Bộ luật Hình sự và được tại ngoại để hầu tra.

Các quyết định trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

...

Theo kết quả điều tra ban đầu, 5 bị can nói trên đã cùng nhau thống nhất đá dưới sức mình trong trận đấu giữa CLB Bà Rịa - Vũng Tàu và CLB SHB Đà Nẵng ở Cúp Sao Vàng diễn ra cuối tháng 12-2023 tại sân vận động Bà Rịa.

Sau khi thống nhất, các cầu thủ nói trên đã đặt cược CLB SHB Đà Nẵng thắng trên các website cá độ bóng đá. Kết quả, CLB Bà Rịa - Vũng Tàu thua với tỉ số 1-3. Ngược lại các cầu thủ trên thắng cá độ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Đông Hà

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ