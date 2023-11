Xót lòng hoàn cảnh bảo vệ bị kẻ cướp ngân hàng đâm tử vong: Nhận lương mỗi tháng chưa đến 5 triệu đồng

Lễ tang nhân viên bảo vệ Trần Minh Thành được tổ chức tại nhà tang lễ đường Lê Đại Hành (quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng). Ảnh: Thanh Niên

Phờ phạc sau một đêm thức trắng bên linh cữu, chị Trần Minh Anh (25 tuổi) vẫn chưa tin vào sự ra đi đột ngột của cha. Chị Minh Anh mới tốt nghiệp đại học, đang làm việc tại TP.HCM. Chiều qua, nghe hung tin cha gặp nạn, chị tức tốc di chuyển từ TP.HCM ra Đà Nẵng để nhìn mặt cha lần cuối.

Minh Anh kể, gia đình cô chỉ có 3 người. Cha làm việc ở Đà Nẵng, mẹ là giáo viên về hưu đang sống ở tỉnh Sóc Trăng. Còn Minh Anh sau khi ra trường chọn ở lại TP.HCM sinh sống, lập nghiệp.

Gia đình mỗi người mỗi nơi nên ít có cơ hội sum họp bên nhau. Theo Minh An, lần gần nhất được gặp cha là vào tháng trước. Và đó cũng là lần cuối cùng cô gái này được trò chuyện cùng cha của mình.

Trần Minh Anh - con gái nhân viên bảo vệ tử vong trong vụ cướp ngân hàng chiều 22/11 tại Đà Nẵng. Ảnh: VietNamNet

"Em thương cha lắm. Làm việc xa nhà, hai cha con hay tâm sự qua điện thoại vào đêm muộn, cha dặn dò chuyện cơm nước, chăm lo sức khoẻ và đặc biệt là dặn em sống đàng hoàng, tử tế...vậy mà", Minh Anh bật khóc.

Túc trực trong đám tang em trai, ông Huỳnh Ba kể, ông Thành là con út trong nhà có 5 anh chị em. Thời trẻ ông Thành vào TP.HCM làm việc, kiếm sống bằng nghề sơn nước. Nhiều năm sinh sống tại đây, ông Thành bén duyên với bà Võ Ngọc Hà và có một cô con gái.

Thời gian qua, do điều kiện cuộc sống khó khăn, ông Thành trở lại quê nhà tại Đà Nẵng thuê trọ ở và tiếp tục mưu sinh bằng nghề thợ sơn. Còn vợ ông Thành là giáo viên, sau khi nghỉ hưu cũng trở về Sóc Trăng chăm lo gia đình.

Ông Huỳnh Ba bần thần kể về người em trai của mình. Ảnh: Thanh Niên

Theo ông Ba, ông Thành tính tình hiền lành, siêng năng, chịu khó làm việc nên được nhiều người quý mến. Cách đây mấy tháng, ông Thành xin vào làm bảo vệ tại Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ an ninh tại quận Thanh Khê và được điều đến làm việc tại Phòng giao dịch Chi nhánh ngân hàng BIDV tại quận Ngũ Hành Sơn với mức lương chưa đến 5 triệu đồng.

“Nó mới nhận lương lần thứ 3 của công việc này và đang tháng làm việc thứ 4 thì gặp nạn. Ngày xin được việc làm bảo vệ tại ngân hàng Thành mừng khoe với tôi. Nó bảo tôi giờ có công việc ổn định rồi nên rất vui. Làm 1 ngày, nghỉ 1 ngày. Ngày nghỉ, ai kêu đâu làm đó, nó chịu khó nhưng cuộc đời lại vất vả. Trong nhà ai cũng yêu quý. Đến giờ tôi vẫn không tin tai hoạ lại đến với em trai mình. Gia đình đang đợi vợ nó bay ra đây để đoàn tụ, thật xót xa", ông Ba buồn bã.

Chia sẻ trên báo Người Lao Động, bà Trần Thị Minh Hà (trú quận Sơn Trà), chị ruột ông Thành cho hay "...Thành được chia việc bảo vệ ngân hàng với mức lương 4,7 triệu đồng/tháng. Lương ít ỏi nên Thành rất tằn tiện, nhưng làm việc rất trách nhiệm", bà Hà nói.

Lực lương chức năng đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Ảnh: Dân Việt

Ông Nguyễn Duy Tư, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP dịch vụ Bảo vệ an ninh cho biết, ngay khi nhận tin báo công ty đã có mặt động viên gia đình, đồng thời hỗ trợ 20 triệu đồng và cùng gia đình lo việc mai táng cho ông Thành.

"Anh Thành là một người rất hiền hậu, trách nhiệm trong công việc, được đồng nghiệp tin tưởng. Ngân hàng cũng đánh giá anh Thành rất hòa đồng và chịu khó. Tôi mong Nhà nước có thể xem xét để công nhận anh Thành là liệt sĩ, bởi hành động của anh Thành rất dũng cảm, không khoan nhượng với bọn tội phạm. Anh Thành đã bảo vệ tài sản cho Nhà nước, bảo vệ tính mạng cho những nhân viên làm việc tại ngân hàng", ông Tư khẳng định.

Trước đó, ngay tối 22/11, đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, ông Tạ Tự Bình, Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn và thượng tá Nguyễn Xuân Vinh, Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ số tiền 25 triệu đồng cho gia đình ông Trần Minh Thành.

Nhiêu người thân, đồng nghiệp đến chia buồn cùng gia đình. Ảnh: VietNamNet

Sáng ngày 23/11, đoàn của Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) và phường Chính Gián do Bí thư Quận ủy Thanh Khê Lê Tùng Lâm làm trưởng đoàn đã đến viếng, thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ số tiền 10 triệu đồng cho gia đình anh Trần Minh Thành.

Đồng thời, đoàn Công an quận Sơn Trà, do Thượng tá Nguyễn Thành Nam, Trưởng Công an quận đã đến viếng, thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ số tiền 5 triệu đồng.

