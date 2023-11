Video cận cảnh 2 đối tượng dùng s.ú.n.g c.ư.ớ.p ngân hàng, đâm bảo vệ t.ử v.o.n.g

Ngày 23/11, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị này đã lấy lời khai ban đầu của 2 đối tượng liên quan đến vụ cướp ngân hàng trên đường Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại, cụ thể vào khoảng 14h ngày 22/11, đối tượng Trần Văn Trí (22 tuổi, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) và Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, trú xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) điều khiển xe máy đến chi nhánh ngân hàng địa chỉ số 169 Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Video ghi lại toàn bộ sự việc (Video: Nguồn Sức khoẻ Đời sống).

Sau khi đi vào trong ngân hàng Trí cầm súng và bắn 1 phát chỉ thiên để uy hiếp nhân viên cùng bảo vệ tại đây. Còn Cường cầm dao đến quầy nhân viên giao dịch để đe dọa cướp tiền. Bảo vệ ngân hàng thời điểm đó là ông T.M.T (50 tuổi, trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) đã kiên quyết chống trả khiến 2 đối tượng không thực hiện được vụ cướp nên leo lên xe máy bỏ trốn.

Người dân và nhân viên ngân hàng đã sau đó đã khống chế được Trần Văn Trí. Còn Nguyễn Mạnh Cường đã nhanh chân bỏ chạy. Thấy vậy, người bảo vệ lập tức đuổi theo và áp sát. Tuy nhiên, Cường đã dùng dao tấn công và gây thương tích cho ông T. (đã tử vong tại bệnh viện) sau đó Cường trốn khỏi hiện trường.

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, Cường đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang trốn trên đường Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do không có công ăn việc làm ổn định lại mê cờ bạc nên rủ nhau đi cướp. Ban đầu 2 đối tượng rủ nhau đi cướp tài sản tại nhà dân, tuy nhiên sau đó đổi ý định và chuyển qua bàn bạc, thống nhất sẽ đi cướp ngân hàng.

Trước khi thực hiện vụ cướp, Cường lên mạng đặt mua 1 khẩu súng và chuẩn bị thêm 1 con dao, ba lô, áo khoác nhằm tránh bị phát hiện và thực hiện vụ cướp. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

