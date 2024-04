Xe máy va chạm xe ben đang sang đường, một phụ nữ tử vong

Hiện trường vụ tai nạn.



Theo đó, vào khoảng thời gian trên, xe ben mang BKS: 34L-628X do ông Bùi Văn S. (SN 1962, trú tại xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo) điều khiển đi từ đường đê ra Quốc lộ 10 để sang đường thì xảy ra tai nạn giao thông với xe mô tô BKS: 17B5-509.4X do bà Đ.T.H. (SN 1973, trú tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) điều khiển theo hướng Thái Bình - Hải Phòng.

Vụ tai nạn khiến bà H. bị thương nặng, dù được đưa tới Bệnh viện huyện Vĩnh Bảo cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Clip ghi lại cảnh va chạm giữa xe ben và xe máy khiến người phụ nữ tử vong ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Kết quả kiểm tra từ cơ quan chức năng đã không phát hiện nồng độ cồn đối với tài xế ô tô. Hiện chưa có kết quả xét nghiệm ma túy tài xế này.

Nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Được biết, đây là vụ tai nạn chết người thứ 2 xảy ra trên quốc lộ 10 trong ngày 08/4.

Tác giả: Văn Công

Nguồn tin: baove.congly.vn