Xe khách giường nằm va chạm xe máy, 2 người tử vong

Tối 22/3, trên Quốc lộ 1 đoạn Km1668+400 qua xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.



Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe khách giường nằm biển kiểm soát 69B-007.79 lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi đến địa điểm trên là điểm mở dải phân cách cứng giữa đường thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 86B2-458.88. Trên xe máy là một người đàn ông và một người phụ nữ.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy nằm dưới gầm phía trước xe khách. Hai nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an xã Sông Lũy đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng và điều tiết giao thông. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.



Tác giả: Trần Tuấn

Nguồn tin: cand.com.vn

