VIDEO: Nước lũ cuồn cuộn đổ về, nhiều nơi ở Hà Giang lại ngập sâu

Trận mưa lớn kéo dài từ đêm 2-7 đến sáng ngày 3-7 đã gây ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Tại TP Hà Giang mưa lớn đã gây ra tình trạng ngập úng ở khu vực phường Minh Khai, đường Lý Tự Trọng, phường Trần Phú.

Tại huyện Vị Xuyên, mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương. Nhiều đoạn Quốc lộ 2 qua địa phận thị trấn Vị Xuyên và thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên đã bị ngập úng cục bộ, có nhiều đoạn nước ngập sâu. Bên cạnh đó, nhiều diện tích lúa, ngô, hoa màu cũng bị ngập úng.

Hiện các địa phương đang thống kê thiệt hại, duy trì trực ban 24/24 giờ, chủ động cảnh báo, sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tại huyện Hoàng Su Phì, mưa lớn khiến nhiều nơi bị ngập sâu, đường Tỉnh lộ 177 Tân Quang - Hoàng Su Phì bị sạt lở, các phương tiện không đi qua được.

Trước diễn biến của thời tiết, cơ quan chức năng khuyến cáo chính quyền các địa phương, ngành chức năng theo dõi sát diễn biến tình hình mưa lũ, bố trí lực lượng trực, sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống. Cùng với đó, người dân cần chủ động thực hiện những biện pháp bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản.

Dự báo mưa lớn ở Hà Giang sẽ còn duy trì đến ngày 4-7, kết hợp với thủy điện điều tiết lũ, trên các sông suối thuộc địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ 2-5 m. Trong đợt lũ này mực nước đỉnh lũ khả năng đạt mức báo động 1 đến trên báo động 1. Lũ có thể gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, suối, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp ven sông suối.

Trước đó ngày 10-6, tỉnh Hà Giang xảy ra mưa lớn khiến 3 người chết do lũ cuốn và sạt lở đất.

