Xây dựng trái phép, tòa nhà 7 tầng đổ nghiêng khiến nhiều người thương vong

Camera an ninh đã ghi lại khoảnh khắc gây sốc trên vào lúc 15h40 (giờ địa phương) chiều 22/10 vừa qua ở thành phố Bengaluru thuộc bang Karnataka, Ấn Độ.

Theo đó, một tòa nhà 7 tầng đang xây dựng dở dang mà chưa được cấp phép. Trích xuất camera có thể thấy, tòa nhà bất ngờ nghiêng sang trái và đổ sập hoàn toàn.

Khi tòa nhà bị đổ có thể thấy rõ các trụ bê tông đứt trơ sắt, khói bụi phủ trắng cả khu vực. Được biết, có 7 người đã được đưa ra khỏi đống đổ nát và được chuyển đến Bệnh viện Hosmat và Bệnh viện North.

Lực lượng chức năng, cứu nạn cứu hộ đã được huy động ngay khi nhận được thông tin về sự cố. Thời gian qua, khu vực Bengaluru bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn nên đây được cho là một trong nhiều nguyên nhân khiến tòa nhà đổ sập.

