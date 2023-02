Xác minh vụ học sinh nữ đánh bạn rồi bắt chui qua giữa 2 chân

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một học sinh bị đánh, đe dọa, đặc biệt là hành vi làm nhục rất phản cảm. Vụ việc có các bạn đứng xem rồi quay clip nhưng không ai dám vào can ngăn.

Trong clip này, một học sinh nữ liên tục dùng tay đánh vào mặt nữ học sinh đứng đối diện. Nạn nhân chỉ biết chịu trận, không có hành vi phản kháng. Sau đó, nữ sinh kia đã bắt bạn chui qua 2 chân mình, nắm tóc, bắt quỳ, kéo lê bạn trên bãi đất đá, dùng lời khó nghe đe dọa.

Hiện trường vụ việc được xác định xảy ra trên địa bàn xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã xác minh, học sinh bị đánh là em Đỗ Thị H. D., học sinh lớp 9, Trường THCS Quảng Phương, huyện Quảng Trạch. Còn em đánh bạn là Trần Thị D. Ph., học sinh lớp 7A, Trường THCS Quảng Long, huyện Quảng Trạch, vừa mới được chuyển đến học gần 2 tuần.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Trạch giao Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Phương tìm hiểu nguyên nhân, gặp trực tiếp học sinh bị đánh để nắm tình hình, để các em làm tường trình.

Công an huyện Quảng Trạch phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường của 2 em đang theo học để tiếp tục làm rõ vụ việc./.

Tác giả: Thanh Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV