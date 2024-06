Xác định nghi can xô đổ xe máy, đè cô gái xuống bãi đất trống trong đêm

Chiều ngày 5/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận đã đưa nghi can đến hiện trường xảy ra vụ án ở xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc để điều tra làm rõ.

Công an huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận đưa nghi can đến xác định hiện trường chiều 5/6.



Nghi can được xác định tên S., người cư ngụ tại xã Hàm Thắng. Trước đó, camera ghi lại vào khoảng 23h15 ngày 1/6, cô gái đi xe máy đi làm về đến địa điểm trên là đoạn đường vắng thì bất ngờ bị nam thanh niên đi xe máy áp sát, xô ngã xe. Khi cô gái đứng dậy bỏ chạy thì bị thanh niên kéo lại đè xuống nền đường. Sau đó, 2 bên giằng co, cô gái bị kéo vào bãi đất trống ven đường. Tại đây, cô gái vùng ra để bỏ chạy và la to nhưng bị thanh niên đè xuống nền đất. Khoảng 3 phút sau, khi thấy có xe máy của người dân chạy ngang thì thanh niên lên xe bỏ chạy, cô gái chạy bộ về nhà tri hô.

... Hình ảnh cô gái đi xe máy bị một nam thanh niên áp sát, xô ngã được camera ghi lại (ảnh cắt từ clip).



Công an xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc đã tiến hành truy xét đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nghi can đã lộ diện và được đưa về trụ sở Công an xã làm việc, sau đó bàn giao cho Công an huyện Hàm Thuận Bắc tiếp tục điều tra và tiến hành các thủ tục tố tụng theo thẩm quyền.



