Vừa ra khỏi cửa, thanh niên ngơ ngác bị gã tài xế tát liên hoàn rồi hỏi: "Mày nhìn cái gì?"

Mới đây mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cuộc xô xát tại một con ngõ nhỏ vào khoảng 19h57', ngày 8/7.

Nội dung từ camera an ninh cho thấy, vào thời điểm trên, một nam thanh niên phi xe máy từ trong nhà ra ngõ. Sau khi đóng cổng, người này leo lên xe chuẩn bị phóng đi thì chạm trán một chiếc ô tô ở chiều đối diện đi tới.

Tài xế ngồi trên ô tô bất ngờ gọi thanh niên dừng lại và hỏi người này nhìn gì. Thanh niên ngơ ngác đáp lại: "Tui mới đóng cửa định chạy đi nè".

Tài xế chất vấn tiếp: "Tao đỗ xe bên này mày nhìn cái gì? Nhìn gì?". Chưa kịp để thanh niên giải thích gì thêm, gã đàn ông liên tục tát thật mạnh vào đầu, mặt đối phương. Thanh niên chỉ im lặng chịu đòn, không kịp phản kháng.

Clip: Vừa ra khỏi cửa, thanh niên ngơ ngác bị gã tài xế tát liên hoàn

Đoạn clip sau khi đăng tải trên một số hội nhóm đã nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ cùng hàng trăm bình luận. Số đông đều đều bày tỏ sự phẫn nộ và khó hiểu trước thái độ côn đồ và hành động bạo lực của nam tài xế trong clip.

- Ủa là sao. Rồi bạn đi xe máy làm gì mà bị vả nhỉ? Đang yên đang lành, có làm gì bác ô tô đâu.

- Chắc tài xế tưởng đang nhìn đểu hắn. Quá hung hăng, coi thường pháp luật.

- Mong công an vào cuộc đòi lại công bằng cho chừa thói côn đồ.

- Camera rõ nét thế kia cứ mời lên công an làm việc. Bạn đi xe máy quá hiền rồi.

