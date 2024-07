Nữ tài xế lái xe chạy chậm, người đàn ông giận dữ và làm hành động không ngờ

Your browser does not support the video tag.

Vụ việc gây tranh cãi xảy ra ở Thái Lan - Video: The Thaiger/Facebook

Theo thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger của Thái Lan, ngày 3-7, ở đường Samphoch 700 Pi, Chiang Mai, một người phụ nữ lái xe với tốc độ khá chậm ở làn bên phải. Do Thái Lan là thị trường tay lái nghịch, làn bên phải dành cho phương tiện chạy tốc độ cao, tương đương làn ngoài cùng ở Việt Nam.

Việc xe đi trước chạy chậm "như rùa" đã khiến một người đàn ông đi sau giận dữ. Người này cho rằng nữ tài xế vừa lái vừa dùng điện thoại nên mới chậm như vậy.

Người này đã tìm cách vượt lên rồi đột ngột cắt ngang, khiến cô phải phanh gấp. Nam tài xế bước ra khỏi xe, chỉ trích thậm tệ rồi cho tay vào trong xe, rút chìa khóa rồi ném đi.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến nữ tài xế sững sờ. Khi đó, trong xe của cô còn 2 người phụ nữ khác và một đứa trẻ 7 tuổi. Tất cả đều bàng hoàng và sợ hãi.

Sau khi báo chí Thái Lan tiếp cận, nữ tài xế tên Aem, 28 tuổi, cho biết cô dùng điện thoại di động để tra Google Maps vì không quen với khu vực này.

Hành động của nam tài xế khiến những người ngồi trong xe sững sờ - Ảnh cắt từ video

Aem đã đưa vụ việc lên mạng và gây ra một cuộc tranh luận. Cư dân mạng chia thành hai luồng ý kiến chính. Một số bày tỏ sự thông cảm với Aem, lo lắng cho sự an toàn của cô và những người trong xe, và lên án hành động của nam tài xế.

Trong khi đó, có người không ủng hộ nam tài xế, nhưng cũng thấy ái ngại thay cho Aem khi cô không có ý thức an toàn. Lúc bị chặn xe, cô vẫn để cửa kính mở mới tạo điều kiện cho người đàn ông trên có hành động không đúng.

Một số khác cho rằng việc sử dụng điện thoại khi lái xe và di chuyển chậm trên làn tốc độ cao là không đúng.

Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã điều tra vụ việc. Họ cho biết Aem có lỗi đã sử dụng điện thoại khi lái xe, gây mất tập trung và đi chậm ở làn bên phải là rất nguy hiểm.

Nhưng đồng thời, phản ứng của nam tài xế cũng được cho là quá khích, có thể dẫn đến hậu quả và thiệt hại nghiêm trọng. Nếu Aem nộp đơn khiếu nại, nam tài xế có thể bị buộc tội phá hoại tài sản.

Do đó, cả hai bên đều cần được nhắc nhở về an toàn đường bộ và những hậu quả về pháp lý từ hành động của họ.

Tác giả: THANH LINH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ