Vừa cứu được 2 trong số 15 ngư dân Quảng Nam mất tích, chết do chìm tàu

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, 2 tàu câu mực của ngư dân Quảng Nam khi đang hành nghề ở khu vực biển Trường Sa thì gặp thời tiết xấu khiến chìm tàu, làm 1 người chết, 14 người đang mất tích. Theo đó, khoảng 19 giờ 30 phút tối 16-10, tàu cá QNa 90129 TS hành nghề câu mực, trên tàu có 54 lao động, đang hoạt động tại tọa độ 13037'N-114039'E (cách mũi An Hòa/Quảng Nam khoảng 370 hải lý về hướng Đông Nam, cách đảo Song Tử Tây/Trường Sa khoảng 70 hải lý về hướng Bắc Đông Bắc) thì bị lốc xoáy làm chìm tàu. 40 thuyền viên được được tàu bạn gần đó cứu nạn, 14 ngư dân không may mất tích. Đến sáng 17-10, các tàu cá hoạt động gần đó tìm được 1 thi thể trong số 14 người mất tích. Tiếp đó, lực lượng BĐBP Quảng Nam thông tin, lúc 1 giờ ngày 17-10 tàu cá QNa-90927 TS đang hoạt động tại tọa độ 13032'N-113027'E (cách bờ biển TP Quy Nhơn khoảng 240 hải lý về hướng Đông Đông Nam, cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc) thì bị sóng đánh chìm. 38 thuyền viên trên tàu may mắn được cứu sống. Còn ngư dân Nguyễn Duy Định đang mất tích.