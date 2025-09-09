Vụ xe bồn v.a c.h.ạ.m xe máy chở 3 mẹ con, b.é g.á.i 8 tuổi t.ử v.o.n.g: Camera ghi lại khoảnh khắc thương tâm

Vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 19h30 ngày 8/9 tại tuyến đường Lê Văn Thiêm, thuộc tổ dân phố Tân Long, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Nguồn: Báo Hà Tĩnh

Theo báo Lao động vào thời điểm trên, xe bồn BKS 38C - 143.xx do tài xế P.V.P (SN 1991, trú tại Sơn Trung 1, xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển di chuyển trên tuyến đường Lê Văn Thiêm đã va chạm với xe mô tô BKS 37N1 - 289.xx di chuyển cùng chiều do chị N.T.L (SN 1992, trú tại tổ dân phố Tân Long, phường Vũng Áng) cầm lái chở theo 2 con là T.B.U (SN 2019) và T.B.T (SN 2017).

Cú va chạm mạnh khiến chị N.T.L. cùng 2 con ngã ra đường. Người dân địa phương đã hỗ trợ đưa nạn nhân tới cơ sở y tế cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng chấn thương nặng, cháu T.B.T. đã tử vong, theo báo Hà Tĩnh.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Báo Lao động



Ngay sau vụ tai nạn giao thông xảy ra, các đơn vị nghiệp Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Vũng Áng có mặt điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Tác giả: Hoàng Yên (T/h)

