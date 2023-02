Vụ vợ chồng ly hôn đòi bắt cá dưới hồ để chia: Người trong cuộc nói gì?

Ngày 22/2, chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Dân trí, chị P.T.A. cho biết sau khi Tòa án nhân dân (TAND) huyện Thạch Hà mở phiên xét xử tranh chấp ly hôn chia tài sản chung, nợ chung và giải quyết nuôi con giữa chị và người chồng thì còn có nhiều vấn đề chị A. chưa đồng ý. Hiện chị A. đã làm kháng cáo lên TAND tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục giải quyết.

"TAND huyện Thạch Hà đã mở phiên xét xử, nhưng tôi chỉ mới đồng ý với một số quyết định, như phần phân chia số cá dưới hồ. Hiện còn nhiều vấn đề khác tôi chưa đồng ý và đang làm kháng cáo gửi lên TAND tỉnh Hà Tĩnh", chị A. cho biết.

Chị A. cho biết thêm, trong vụ án ly hôn thì giữa 2 vợ chồng có nhiều tài sản chung, trong đó có hồ nuôi cá rộng hơn 400m2.

"Cái hồ cá do công sức 2 vợ chồng gây dựng lên, do vậy đó là tài sản chung phải phân chia rõ ràng. Lúc giải quyết do không tìm được tiếng nói chung nên chúng tôi yêu cầu tòa là thẩm định số cá dưới hồ để phân chia, đảm bảo công bằng, chứ không phải gây khó khăn gì cho tòa. Sau khi tòa đưa ra cách giải quyết hợp tình, hợp lý thì 2 bên đều đồng ý và phần tài sản này đã giải quyết xong", chị A. nói.

Chị A. cũng chia sẻ, rất buồn khi phải nói ra câu chuyện hôn nhân không hạnh phúc của mình. Dù mới cưới nhau chưa lâu, nhưng do không còn hạnh phúc và có nhiều nguyên nhân không thể hàn gắn, nên vợ chồng chị đã đưa ra lựa chọn cuối cùng là giải thoát cho nhau.

Trước đó, đầu năm 2022, chị A. đã nộp đơn khởi kiện, yêu cầu ly hôn với chồng là anh N.X.Đ. lên TAND huyện Thạch Hà.

Ngoài việc đưa ra yêu cầu liên quan đến quyền nuôi dưỡng con, chị A. đề nghị tòa án phân chia khối tài sản chung mà 2 vợ chồng tạo lập được, gồm đất nhà ở và một thửa đất thuê của Nhà nước để nuôi trồng thủy hải sản. Phần tài sản thuộc đất thuê theo chị A. đề cập, có một lượng cá trong hồ.

Sau một thời gian không tìm được tiếng nói chung, bất ngờ cả nguyên đơn và bị đơn yêu cầu cán bộ tòa án phải bắt toàn bộ cá đang được nuôi dưới hồ (tài sản trên đất) để đong đếm, phân chia nhằm đảm bảo tính công bằng.

Thẩm phán Nguyễn Khắc Hoàn - Phó Chánh án TAND huyện Thạch Hà - người phụ trách vụ án cho hay, 17 năm công tác trong ngành tòa án, 7 năm là thẩm phán, trực tiếp xét xử hàng trăm vụ hôn nhân gia đình, song đây là lần đầu tiên ông bắt gặp tình huống hy hữu như vậy.

"Yêu cầu này là chính đáng nhưng chúng tôi cũng cảm thấy khá khó khăn vì chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này. Những tài sản này thường thì họ ít đưa ra để phân chia, đây là trường hợp rất hy hữu. Những tài sản khác thì có thể nhìn thấy và dễ phân chia, còn cá ở dưới nước, cá to, cá nhỏ, cá loại gì thì chưa thể biết được nên sẽ có khó khăn", thẩm phán Nguyễn Khắc Hoàn nói.

Cũng theo thẩm phán Nguyễn Khắc Hoàn, nếu không hòa giải thành công thì bắt buộc phải bắt cá lên để định giá, sau đó mới phân chia. Tuy nhiên, vụ án sẽ phải kéo dài và sẽ kéo theo nhiều khó khăn, tốn kém khác.

Phải mất hơn 2 tuần, thẩm phán Nguyễn Khắc Hoàn mới tháo gỡ được nút thắt trong việc phân chia số tài sản này bằng cách giải quyết hợp tình, hợp lý, đảm bảo quyền lợi tối đa cho các đương sự.

"Sau nhiều buổi hòa giải các đương sự thống nhất là lượng cá dưới hồ là một tấn với giá bán là 30.000 đồng/kg. Anh Đ. phải đưa lại cho chị A. một nửa số tài sản này. Việc hòa giải được việc này cũng là một thành công. Khi tòa đưa ra phương án xử lý thì 2 đương sự đều vui vẻ và cảm ơn tòa đã xử lý hợp tình hợp lý", thẩm phán Nguyễn Khắc Hoàn nói.

