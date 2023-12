Vụ thai phụ tử vong dưới hố công trình: Dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV thi công bất chấp quy định

Liên quan đến vụ thai phụ rơi vào hố công trình điện thế dẫn tới tử vong thì cũng tại Dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV đi qua huyện Can Lộc và Lộc Hà, các cơ quan chức năng huyện Lộc Hà còn phát hiện nhiều sai phạm khác.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV đi qua 2 huyện Lộc Hà và Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) có tổng mức đầu tư hơn 135 tỷ đồng do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư.

Hình ảnh hố cột điện được đào nham nhở không được chăng dây...

và sau khi thai phụ N. trượt chân rơi xuống tử vong, đơn vị thi công đã cho chăng dây và cắm biển cảnh báo. Ảnh: Xuân Sinh



Đầu tháng 4.2022, dự án được Ban quản lý dự án Xây dựng dự án điện miền Bắc - Tổng công ty Điện lực miền Bắc thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Theo đó, 10 gói thầu thuộc dự án được đồng loạt công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu và đóng thầu sau đó.

Trong đó, gói thầu Xây lắp TBA 110kV dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV có giá dự toán 12,3 tỷ đồng do Công ty TNHH Sông Mã (trụ sở đóng tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) thi công; gói thầu Xây lắp đường dây 110kV có giá dự toán hơn 60,6 tỷ đồng do Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4 (địa chỉ tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) và Tổng Công ty Cổ phần Điện công Nghiệp Hà Nội trúng thầu thi công.

Dự án chỉ mới triển khai được một thời gian ngắn nhưng đã để xảy ra vụ việc nghiêm trọng khiến một thai phụ tử vong. Cụ thể, vụ việc xảy ra tại gói thầu do Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4 thi công. Theo đó, vào sáng 11.11, chị N.T.N. (SN 1988, trú tại xã Bình An, huyện Lộc Hà) đang mang thai tháng thứ 4 đi sang khu vực cánh đồng Bịp (thuộc địa bàn thôn Thanh Lương, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà) để bắt ốc. Tuy nhiên, chị N. đã bị trượt chân rơi xuống hố của cột điện thế do Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4 thi công dẫn tới tử vong. Phía đơn vị thi công sau đó đã có bồi thường, hỗ trợ cho phía gia đình nạn nhân.

Một điều bất ngờ được ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Lộc Hà cho biết, hạng mục cột điện nơi xảy ra sự việc khiến thai phụ tử vong do Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4 thi công đang vướng đất của 2 hộ dân chưa giải phóng xong. Tức là tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, cơ quan chức năng chưa bàn giao mặt bằng, nhưng doanh nghiệp vẫn tự ý tổ chức thi công.

Dù còn vướng 0,36ha đất rừng sản xuất chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng, nhưng doanh nghiệp vẫn tổ chức thi công rầm rộ. Ảnh: Xuân Sinh

...



Ngoài ra cũng liên quan đến dự án này, các cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều sai phạm khác.

Cụ thể vào tháng 7.2023 Hạt kiểm lâm huyện Lộc Hà phối hợp với UBND xã Thạch Mỹ đã lập biên bản, yêu cầu dừng thi công một số hạng mục tại dự án này.

Cụ thể, cơ quan chức năng kiểm tra tại gói thầu nhà điều hành và trạm biến áp 110kV thuộc địa bàn xã Thạch Mỹ do Công ty TNHH Sông Mã phát hiện tại Lô 04, Khoảng 2, Tiểu khu 282a đất quy hoạch rừng trồng sản xuất do UBND xã Thạch Mỹ quản lý chưa được chuyển đổi nhưng đơn vị thi công đã đưa máy móc, thiết bị vào thi công.

“Việc tự ý, tiến hành thi công xây dựng trạm điện trên diện tích đất rừng sản xuất khi chưa hoàn thành hồ sơ chuyển đổi đất rừng của Ban QLDAXD điện miền Bắc là không tuân thủ các quy định của pháp luật”, biên bản của Hạt kiểm lâm huyện Lộc Hà nêu rõ.

Qua đó, Hạt kiểm lâm huyện Lộc Hà yêu cầu Ban QLDAXD điện miền Bắc dừng ngay việc thi công công trình trạm điện, đưa các thiết bị máy móc ra khỏi hiện trường. Tiến hành hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định trình các cơ quan chức năng kiểm tra, mới được tiến hành thi công xây dựng tiếp.

Mặc dù đã bị lập biên bản và yêu cầu dừng thi công để hoàn thành bổ sung hồ sơ, thế nhưng đơn vị thi công là Công ty TNHH Sông Mã vẫn bất chấp, không tuân thủ mà tiếp tục đưa máy móc, nhân công vào thi công dự án khiến dư luận bức xúc.

Cụ thể vào ngày 30.12, phóng viên ghi nhận tại gói thầu này, một tốp công nhân của Công ty TNHH Sông Mã đang xây dựng phần nhà điều hành. Nhận được thông tin phản ánh từ phóng viên, ông Nguyễn Xuân Mận, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Lộc Hà cho biết, hiện dự án này đang vướng 0,36ha đất rừng sản xuất chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Đồng thời Hạt kiểm lâm huyện Lộc Hà cũng đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn của đơn vị liên hệ với chủ đầu tư dự án để yêu cầu dừng thi công, tuân thủ các quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lộc Hà cũng cho biết thêm, liên quan đến Dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV đơn vị cũng đã từng lập biên bản do chưa được bàn giao mặt bằng nhưng đơn vị thi công vẫn triển khai dự án.

Tác giả: Xuân Sinh - Nguyễn Tú

Nguồn tin: daibieunhandan.vn