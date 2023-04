Vụ rơi trực thăng Bell-505: Chuyến du lịch mừng sinh nhật hóa thảm kịch

Sáng 6-4, nhiều người tập trung tại căn nhà trên đường Tôn Đản (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để chia buồn, lo hậu sự cho các nạn nhân trong vụ rơi trực thăng Bell-505.

Nhiều người đến nhà các nạn nhân vụ rơi trực thăng Bell-505

Trả lời báo Người Lao Động, bà Lê Thị Ánh Tuyết, Bí thư Chi bộ Khu dân cư 66, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) cho biết, 3 trong số các nạn nhân tử vong trong vụ rơi trực thăng Bell-505 tại Hải Phòng là người trong một gia đình.

Cụ thể, các nạn nhân là ông Hồ Tá L. (SN 1964) và vợ Nguyễn Thị H. (SN 1963, cùng trú 422 Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và em gái ông L. là bà Hồ Thị O. (SN 1972).

Trong khi đó, nạn nhân còn lại bà Phạm Thị B. (SN 1958, trú TP Đà Nẵng) là bạn của ông L.

"Sau khi nắm được thông tin, địa phương đã bố trí cán bộ, các hội, đoàn thể đến động viên, hỗ trợ gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho các nạn nhân", bà Tuyết cho hay.

Bà Hồ Thị Phương nghẹn ngào kể lại sự việc

Sáng 6-4, như người mất hồn, bà Hồ Thị Phương (72 tuổi, chị ruột ông Hồ Tá L.) cùng người nhà loay hoay lo hậu sự cho em trai, em gái và em dâu. Dự kiến, chiều tối hôm nay, thi thể các nạn nhân sẽ được đưa về nhà an táng.

Bà Phương chia sẻ, chuyến du lịch trên đã được gia đình lên kế hoạch từ trước. Do con gái út ông L. là chị Hồ Thị Thanh H. (SN 1995) và chồng đặt tour, mục đích mừng sinh nhật cha mình.

Bản thân bà Phương cũng được cháu H. mời đi, nhưng vì sức khỏe, bà Phương không thể tham gia theo kế hoạch. Đoàn ra đến nơi thì cháu ngoại ông L. bị đau nên 2 vợ chồng chị H. không thể lên máy bay ngắm cảnh, may mắn thoát nạn.

"Khoảng 16 giờ ngày 5-4, ông L. gọi điện về báo đã đến điểm du lịch an toàn. Nhưng ngay trong đêm thì mất liên lạc. Không ai nghĩ ngày sinh nhật của em trai lại là ngày cả gia đình tử nạn. Gia đình tôi bỗng chốc mất đi cả 3 người, thật sự quá đau xót", bà Phương nghẹn ngào.

Đám đông người dân, gia đình tập trung lo hậu sự cho các nạn nhân



Như đã đưa tin, vào lúc 17 giờ ngày 5-4, tại khu vực biển xã Gia Luận (huyện Cát Hải, Hải Phòng), máy bay trực thăng Bell-505, số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc (thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18 Bộ Quốc phòng) gặp nạn.

Ban đầu xác định trên máy bay có 5 người tử nạn gồm, Chu Quang Minh (SN 1964), phi công và 4 hành khách gồm ông Hồ Tá L. (SN 1964, trú TP Đà Nẵng); bà Nguyễn Thị H. (SN 1963, trú TP Đà Nẵng); bà Hồ Thị O. (SN 1962, trú TP Đà Nẵng); bà Phạm Thị B. (SN 1958, trú TP Đà Nẵng).

