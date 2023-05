Vụ phát hiện đỉa trong bình nước 20 lít nguyên tem: Hé lộ mức xử phạt

Ngày 20/5, ông Lê Minh Tiến, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt hành chính số tiền 38 triệu đồng đối với Công ty CP nước khoáng Bang về các hành vi vi phạm: Không thông báo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện sự cố an toàn thực phẩm, xóa bỏ bằng chứng về sự cố an toàn thực phẩm.

Cơn quan chức năng kiểm tra các giếng khoan lấy nước sản xuất của Công ty CP nước khoáng Bang.





Đồng thời, cơ quan này cũng công bố kết quả xét nghiệm các mẫu nước sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Bình tiến hành xét nghiệm và cho kết quả “cơ bản đạt chất lượng”.

Cụ thể, Chi cục ATVSTP tỉnh Quảng Bình nhận được kết quả 5 mẫu nước được đoàn kiểm tra liên ngành lấy từ hôm 10/5.

Các mẫu nước này gồm: 1 mẫu nước uống đóng chai nhãn hiệu Bang dung tích 20 lít (trong lô có đỉa, sản xuất hôm 25/4); 1 mẫu nước trước khi đưa vào chiết, rót; 3 mẫu nước đầu nguồn tại 3 giếng khoan tại Công ty CP nước khoáng Bang.

Con đỉa ngoe nguẫy trong bình nước 20 lít còn nguyên tem (Ảnh cắt từ clip).

...

Kết quả, các mẫu nước trên có những chỉ tiêu đạt yêu cầu về chất lượng nước uống đóng chai theo tiêu chuẩn quy định.

Riêng mẫu nước ở giếng khoan số 3 không đạt chất lượng nước dưới đất do chỉ tiêu vi sinh vật không đạt.

Cơ quan chức năng yêu cầu công ty nước tạm dừng khai thác nước ở giếng khoan số 3, tiến hành xử lý khắc phục và gửi mẫu để kiểm nghiệm.

Như tin đã đưa, vào khoảng 11h15 ngày 28/4, tại lớp nhỡ 1, Trường mầm non Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, các giáo viên mang bình nước 20 lít, nhãn hiệu Bang ra cho các cháu uống thì phát hiện có một con đỉa ngoe nguẩy ở bên trong. Thời điểm phát hiện, bình nước còn nguyên tem, chưa mở nắp phía trên.

Nhà trường đã báo cho Công ty CP nước khoáng Bang tới làm việc và thỏa thuận cho thu hồi toàn bộ số nước về. Khi thu hồi nước về, Công ty CP nước khoáng Bang đã tự tiêu hủy vật chứng.

Tác giả: Ngô Thị Huyền

Nguồn tin: nguoiduatin.vn