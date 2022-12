Vụ nữ sinh lớp 12 tử vong: Gia đình gửi đơn tố giác lãnh đạo bệnh viện

Diễn biến vụ việc: Sáng 28/6, ông Hoàng Văn Minh (38 tuổi, cựu thiếu tá, trợ lý tài chính Trung đoàn Không quân 937 - Quân chủng Phòng không - Không quân) đóng tại TP Phan Rang - Tháp Chàm, điều khiển ôtô mang biển kiểm soát 85A-074.07 hướng Công viên biển Bình Sơn đi Quảng trường 16 Tháng 4. Khi rẽ phải vào ngân hàng, xe này va chạm với xe máy do em Hồ Hoàng Anh (18 tuổi) điều khiển. Sau va chạm, nữ sinh tử vong. Ngày 7/8, Cơ quan Điều tra Hình sự khu vực 3 khởi tố vụ án để điều tra. Ba ngày sau, Cơ quan Điều tra Hình sự khu vực 3 khởi tố vụ bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Minh. Mở rộng vụ án, ngày 28/11, Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 3 đã khởi tố bà Huỳnh Thị Kim Hằng (34 tuổi, ngụ TP Phan Rang - Tháp Chàm) và ông Phạm Văn Võ (50 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra cùng về tội Cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối. Huỳnh Thị Kim Hằng là vợ của cựu thiếu tá Hoàng Văn Minh. Còn ông Phạm Văn Võ là chú của ông Hoàng Văn Minh, người được xác định khi xảy ra vụ tai nạn, bị can này đã đứng ra nhận mình là tài xế ôtô gây ra vụ việc. Sau đó, cơ quan điều tra xác định Hoàng Văn Minh mới là tài xế.