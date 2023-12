VPF: Ông Trần Tiến Đại có hành vi phản cảm, CLB Công an Hà Nội cố tình vi phạm

Trưa 27/12, VPF gửi văn bản tới Ban Kỷ luật VFF đề nghị xử lý 3 sai phạm ở loạt trận đấu sớm tại vòng 8 Night Wolf V.League 1 2023/24.

Ở trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Bình Dương, ông Trần Tiến Đại lao vào sân phản ứng với quyết định của trọng tài ở phút 72 và phải nhận thẻ vàng.

Chưa dừng lại ở đó, ông Đại còn tiếp tục có những hành động, lời lẽ lăng mạ, xúc phạm trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn và lập tức phải nhận thẻ đỏ. Vị này kiên quyết không rời khỏi khu kĩ thuật dù bị truất quyền làm nhiệm vụ.

Ông Trần Tiến Đại phản ứng xấu xí vói trọng tài.

Văn bản của VPF nêu: “Ngay sau khi bị truất quyền làm nhiệm vụ, ông Trần Tiến Đại đã có hành vi rất phản cảm, tháo thẻ làm nhiệm vụ của Ban tổ chức giải cấp và ném mạnh xuống đất; đồng thời không chấp hành mà tiếp tục ở lại trong khu vực kỹ thuật dù trọng tài thứ 4 đã liên tục nhắc nhở, đề nghị. Cho đến khi trọng tài chính đã phải tạm dừng trận đấu, ra yêu cầu ông Trần Tiến Đại mới chấp hành việc rời khỏi khu kĩ thuật, di chuyển lên khán đài”.

VPF tiếp tục đề xuất xử lý vi phạm của tập thể CLB Công an Hà Nội. Đội bóng này cố tình không chấp hành thời gian đếm ngược đến trận đấu, dù giám sát trận đấu liên tục nhắc nhở, yêu cầu.

Ông Trần Tiến Đại nhận thẻ đỏ nhưng không rời khỏi khu kĩ thuật. (Ảnh: Kim Chi)



Vì nguyên nhân nói trên, trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Bình Dương bắt đầu muộn khoảng 5 phút so với lịch dự kiến. CLB Công An Hà Nội vi phạm các quy định của Quy chế, Điều lệ Giải và Quy định về Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về nghi thức, thủ tục tiến hành trận đấu, gây ảnh hưởng đến công tác tổ chức, chuyên môn.

Trường hợp thứ 3 bị VPF đề nghị kỷ luật nặng là pha bóng đánh nguội của Nguyễn Thanh Thảo (TP.HCM) với Nguyễn Văn Hạnh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh).

Phút bù giờ thứ hai trong trận đấu giữa CLB TP.HCM và CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, hậu vệ Nguyễn Thanh Thảo có pha đánh nguội thẳng vào mặt Nguyễn Văn Hạnh bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, trọng tài Đỗ Thành Đệ chỉ rút ra thẻ vàng đối với Thanh Thảo. Đây cũng là hành động xấu xí, phản cảm và gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của V.League. VPF đề nghị Ban Kỷ luật VFF "xem xét, có hình thức xử lý tăng nặng đối với vi phạm trên của cầu thủ Nguyễn Thanh Thảo".

