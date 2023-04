Vợ Lộc Fuho bên chồng lúc trắng tay, phất lên được chiều hết mực

2 vợ chồng bên nhau từ những ngày còn trắng tay. (Ảnh: Lộc Fuho)

Thời điểm mới yêu Kim Thủy, Lộc Fuho còn tay trắng, thậm chí ngôi nhà anh ở còn chưa quét xi măng. Họ bắt đầu kết hôn khi cuộc sống của Lộc Fuho ổn hơn và nhanh chóng có con gái đầu lòng. Thời điểm bầu bí, anh chàng hết mực yêu thương và quan tâm vợ. Thương Kim Thủy bầu bí vất vả, Lộc Fuho thường xuyên an ủi, mua đồ ngon cho vợ.

Lúc bầu cô được anh chăm sóc hết mực. (Ảnh: Lộc Fuho)

Anh luôn an ủi để vợ không bị tủi thân. (Ảnh: Lộc Fuho)

Thời điểm vợ sinh mổ, Lộc Fuho là người túc trực tại bệnh viện. Khoảnh khắc chào đón con gái, anh vỡ òa trong hạnh phúc. Thời điểm đó, anh sẵn sàng chi số tiền lớn đặt phòng dịch vụ cho vợ và con được nghỉ ngơi thoải mái nhất. Điều anh quan tâm là vợ con an toàn và thoải mái trong thời gian ở cữ.

Anh đặt hẳn phòng đắt tiền để cho vợ đi sinh được thoải mái nhất. (Ảnh: Lộc Fuho)

Con gái anh chào đời khỏe mạnh trong niềm vui sướng của gia đình. (Ảnh: Lộc Fuho)

Đặc biệt, Kim Thủy gây ấn tượng với người xem khi nhanh chóng lấy lại được vóc dáng như thời son rỗi sau khi sinh. Nhiều người khen cô xinh đẹp, mặn mà hơn xưa rất nhiều. Đồng thời, cô cũng thường xuyên khoe lên mạng xã hội những hình ảnh xinh đẹp và phương pháp lấy lại vòng 2 nhanh chóng.

Anh dẫn vợ đi ăn bát phở 1 triệu đồng để trải nghiệm cảm giác lạ. (Ảnh: Lộc Fuho)

Không chỉ vậy, sau khi vợ sinh con cũng được Lộc Fuho chiều chuộng hết mực khi dẫn đi mua đồ hiệu, ăn món ngon. Trước đây anh từng đăng video dẫn vợ tới Landmark 81 để thử cảm giác ăn tô phở 1 triệu đồng như thế nào. Anh nói: “Nói thật là quen nhau và cưới tới nay cũng là hơn 2 năm rồi nhưng chưa bao giờ dẫn vợ đi chỗ nào sang trọng luôn. Cái này là thầy nói thật, nên là lâu lâu ráng nhịn ăn mấy bữa cho vợ đi ăn tô phở 1 củ (1 triệu đồng)”.

Vợ chồng cùng đi mua sắm hàng hiệu thoải mái, anh tự tay lựa chọn đồ cho vợ. (Ảnh: Lộc Fuho)

Đồng thời, khi bước vào cửa hàng đồ hiệu, Lộc Fuho cũng thể hiện độ yêu chiều vợ khiến nhiều người ngưỡng mộ: “Bây giờ em thích cái nào em lấy cái đó đi. Mùa hè em có lấy áo ấm em mặc không? Ý là anh mua cho em, anh vào đây là để anh mua cho em, tặng cho em, em lấy đi”. Cứ như vậy anh tự tay lựa cho vợ nhiều bộ đồ đẹp và độc đáo nhất.

Được chồng chiều hết mực bảo sao Kim Thủy ngày càng xinh đẹp, lúc nào cũng tươi tắn. (Ảnh: Lộc Fuho)

Bên nhau từ lúc chỉ có 2 bàn tay trắng, đến bây giờ vợ chồng Lộc Fuho đã có nhà, xe và công việc hái ra tiền khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

