Vingroup khai giảng khoá đầu tiên chương trình đào tạo 20.000 nhân tài AI thực chiến

Được tuyển chọn từ hàng nghìn hồ sơ, 500 học viên khóa đầu tiên có nền tảng đa dạng từ công nghệ, kỹ thuật đến kinh doanh. Trong đó, 63% là sinh viên năm cuối đến từ các trường đại học hàng đầu, 31% đã tốt nghiệp đại học và gần 5% có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Theo khảo sát đầu vào, hơn 90% học viên tham gia chương trình với mục tiêu được làm việc trong các dự án thực tế và tìm kiếm cơ hội việc làm sau đào tạo.

500 học viên đầu tiên chính thức gia nhập Chương trình Đào tạo 20.000 Nhân tài AI thực chiến của Tập đoàn Vingroup.



Chương trình được thiết kế trong 12 tuần toàn thời gian theo mô hình 3+3+6, gồm: 3 tuần học nền tảng, 3 tuần mô phỏng thực chiến và 6 tuần làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp. Sau giai đoạn nền tảng, học viên được chia vào 3 hướng đào tạo chuyên sâu: sản phẩm AI (AI Products); hạ tầng AI (AI Infrastructure) và ứng dụng AI (AI Applications).

Tiến sĩ Lê Mai Lan - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học VinUni phát biểu tại lễ khai giảng, chính thức kick off chương trình học.

Ở giai đoạn đầu, học viên tham gia đào tạo cường độ cao với lịch học kéo dài từ sáng đến tối. Cụ thể, các buổi sáng học lý thuyết, buổi chiều thực hành “Vibe Coding” và Lab; buổi tối và cuối tuần dành cho “Build/Hackathon”.

Giai đoạn tiếp theo tập trung mô phỏng môi trường thực chiến, nơi học viên trực tiếp xây dựng, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm.

Trong giai đoạn cuối, học viên làm việc toàn thời gian trong các dự án thực tế tại doanh nghiệp, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các kỹ sư và chuyên gia công nghệ trong hệ sinh thái Vingroup.

Những học viên đầu tiên của Chương trình Đào tạo 20.000 Nhân tài AI thực chiến tham dự Lễ Khai giảng tại Trường Đại học VinUni sáng nay.

Xuyên suốt chương trình, học viên được đào tạo để phát triển và triển khai các giải pháp AI trong doanh nghiệp, trong đó có mô hình AI Agent. Nội dung tập trung vào ba nhóm năng lực cốt lõi: tư duy sản phẩm gắn với bài toán kinh doanh; xây dựng hạ tầng kỹ thuật; và phát triển ứng dụng AI. Học viên cũng thực hành theo phương pháp “Vibe Coding”, sử dụng các công cụ hiện đại như Cursor, Claude Code, Copilot nhằm tăng tốc phát triển sản phẩm.

GS.TS. Dương Nguyên Vũ - Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Khoa học Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo Trường Đại học VinUni, cho biết: “Chúng tôi không đào tạo người học chỉ biết dùng AI hay chỉ biết lập trình. Chương trình được thiết kế để học viên đồng thời rèn ba năng lực: biết tư duy sản phẩm - hiểu bài toán kinh doanh; sử dụng AI có trách nhiệm và quan trọng nhất là có kỹ năng AI đủ vững để làm được việc ngay sau khi tốt nghiệp. Cách tiếp cận này giúp rút ngắn mạnh mẽ khoảng cách từ giảng đường đến lab, từ lab đến doanh nghiệp.”

GS. Dương Nguyên Vũ, TS. Đinh Ngọc Thạnh và TS. Lê Duy Dũng chia sẻ về triết lý đào tạo, cấu trúc chương trình và giới thiệu đội ngũ giảng viên, mentor của Chương trình Đào tạo Nhân tài AI Thực chiến

TS. Đào Đức Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty VinSmart Future, Tập đoàn Vingroup chia sẻ: “Giá trị lớn của chương trình nằm ở chỗ học viên không chỉ học kiến thức mà được đặt vào một môi trường làm việc cường độ cao, áp lực cao và sát thực tế doanh nghiệp. Khi được rèn luyện trong nhịp làm việc như vậy, các bạn sẽ thích ứng hơn, vào việc nhanh hơn và tạo ra kết quả thực chất hơn.”

Với định hướng đầu tư dài hạn cho phát triển nhân tài, Vingroup tài trợ 100% học phí và hỗ trợ 8 triệu đồng/tháng cho mỗi học viên trong thời gian đào tạo. Sau khi hoàn thành chương trình, học viên có cơ hội gia nhập các công ty trong hệ sinh thái Vingroup với mức thu nhập hấp dẫn dự kiến từ 20 – 50 triệu đồng/tháng, tùy theo năng lực thực tế. Những học viên xuất sắc sẽ tiếp tục được tuyển chọn vào các chương trình nâng cao để phát triển thành chuyên gia và lãnh đạo các dự án AI.

Chương trình được thiết kế trong 12 tuần, học toàn thời gian theo mô hình 3+3+6

Trong thời gian tới, VinUni tiếp tục triển khai các khóa tiếp theo, mở rộng cơ hội tiếp cận chương trình. Với cách tiếp cận tinh gọn, cường độ cao và gắn chặt với môi trường doanh nghiệp, chương trình hướng tới đào tạo một thế hệ nhân lực AI mới: có kỹ năng vững, thích ứng nhanh và sẵn sàng tham gia giải quyết các bài toán lớn của nền kinh tế AI./.

Tác giả: PV

Nguồn tin: phaply.net.vn