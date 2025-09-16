Viettel, PetroVietnam dẫn đầu bảng xếp hạng lợi nhuận, loạt ngân hàng áp đảo ngay phía sau

Nhiều doanh nghiệp, ngân hàng gặt hái lợi nhuận tốt - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày 12-9, Vietnam Report đã phối hợp báo VietNamNet công bố bảng xếp hạng "Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2025" (PROFIT500).

Dựa trên dữ liệu tài chính năm vừa qua và phân tích sức mạnh nền tảng, bảng xếp hạng phản ánh rõ hiệu quả kinh doanh, trách nhiệm với cổ đông cũng như đóng góp của doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước.

Khối ngân hàng áp đảo top lợi nhuận, doanh nghiệp nhà nước vững vị thế

Căn cứ bảng xếp hạng, Viettel, PetroVietnam và Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên tiếp tục giữ vững ngôi đầu trong top 10 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt. Ngay sau đó là loạt "ông lớn" nhóm ngân hàng gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank, MBank, Agribank, Techcombank và ACB.

Ở khối tư nhân, 10 cái tên nổi bật được xướng danh lần lượt thuộc về Techcombank, ACB, VPBank, Vingroup, HDBank, Hòa Phát, Sacombank, LPBank, Vinamilk và SHB. Sự hiện diện dày đặc cho thấy khối ngân hàng vẫn đang giữ vai trò áp đảo trên bản đồ lợi nhuận.

Các chỉ số về hiệu quả kinh doanh cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực.

Nếu xét theo ROA (tỉ suất lợi nhuận trên tài sản, đo lường khả năng doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận từ tổng tài sản đang có), khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vẫn dẫn đầu với 13,3%, dù thấp hơn mức 14,5% của năm trước. Doanh nghiệp tư nhân đạt 10,3%, còn doanh nghiệp nhà nước chỉ ở mức 8,4%.

Trong khi đó, ROE (tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, phản ánh khả năng sinh lời từ đồng vốn của cổ đông) lại cho thấy bức tranh khác. Doanh nghiệp FDI vẫn giữ mức vượt trội với 28,2%, song đã giảm so với năm trước.

Khu vực tư nhân ghi nhận mức suy giảm mạnh nhất. Trong khi doanh nghiệp nhà nước lại cải thiện lên 17,4%, vẫn thấp hơn hai khu vực còn lại, nhưng cho thấy nỗ lực về quản trị và sử dụng vốn.

Không chỉ đạt hiệu quả, quy mô lợi nhuận của nhóm PROFIT500 cũng vượt trội.

Năm qua, lãi ròng trước thuế bình quân của nhóm này đạt hơn 1.960 tỉ đồng, gấp gần ba lần mức chung toàn thị trường. Đồng thời đóng góp gần 60% thuế thu nhập doanh nghiệp cả nước, riêng top 50 doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc trung bình nộp gần 2.000 tỉ đồng mỗi năm.

Sang nửa đầu 2025, xu hướng tăng trưởng tiếp tục được duy trì. Có hơn 64% doanh nghiệp PROFIT500 ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng trưởng, cao hơn mức bình quân toàn thị trường (59,7%).

Tuy vậy, vẫn còn hơn 35% doanh nghiệp giảm doanh thu và hơn 38% giảm lợi nhuận, phản ánh sự phục hồi chưa đồng đều trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động.

Đối mặt "bài kiểm tra khắc nghiệt", nhiều doanh nghiệp vẫn tự tin bứt phá

Nền kinh tế Việt Nam cho thấy sức bật mạnh mẽ, khi GDP nửa đầu năm 2025 tăng 7,52%, cao nhất trong gần 20 năm. Trong bối cảnh đó, có hơn 107.700 doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng đầu năm nay, tăng gần 11% so với cùng kỳ. Chỉ số PMI sản xuất duy trì trên 50 điểm hai tháng liền (7 và 8-2025).

Những tín hiệu này khẳng định đà phục hồi. Tuy nhiên, áp lực tỉ giá, giá nguyên liệu đầu vào, sự chậm lại của thương mại toàn cầu và thủ tục hành chính còn phức tạp vẫn là rào cản lớn.

Vietnam Report cũng chỉ ra, xuất hiện thách thức đáng chú ý đến từ thương mại quốc tế. Cụ thể, có gần 79% doanh nghiệp chịu tác động từ chính sách thuế mới của Mỹ. Qua nỗ lực đàm phán, thỏa thuận sơ bộ giữa Việt Nam và Mỹ giúp nhiều doanh nghiệp hạ bớt rủi ro, nhưng cũng đặt vào bài kiểm tra sức bền trong cạnh tranh.

Song song đó, chi phí sản xuất leo thang, dòng vốn đầu tư quốc tế chậm lại và rào cản pháp lý chưa được tháo gỡ triệt để khiến nhiều doanh nghiệp phải căng mình thích ứng.

Trong bối cảnh trên, các chuyên gia từ Vietnam Report cho rằng việc cải cách thể chế trở thành cú hích quan trọng cho nền kinh tế nước ta. Chính phủ đã ban hành “bộ tứ nghị quyết”: 57 về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; 59 về hội nhập quốc tế; 66 về xây dựng và thi hành pháp luật; 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Cùng với đó là việc cắt giảm 115 thủ tục, 118 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 691 thủ tục. Đặc biệt, thông điệp “không hình sự hóa quan hệ kinh tế” đã tạo tâm thế an toàn hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Kết quả khảo sát vào tháng 8-2025 cho thấy chỉ số môi trường pháp lý tăng từ 2,94 điểm (8-2024) lên 3,64 điểm (thang 5 điểm). Cải thiện điểm về hệ thống hạ tầng công cộng, tạo nền tảng cho logistics và chuỗi cung ứng.

Tuy vậy, doanh nghiệp phản ánh vẫn gặp bất cập đáng kể về hệ thống thuế và dịch vụ hành chính, cần bước tiến mạnh mẽ hơn để tạo đột phá thực sự.

Đáng chú ý, nếu trước đây nhiều đơn vị còn tâm lý phòng thủ, nay đã bắt đầu tái phân bổ nguồn lực cho đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất và mở rộng chuỗi giá trị.

Niềm tin được củng cố đang đưa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đi từ thế “ứng phó” sang “kiến tạo”, chuẩn bị cho những bước bứt phá trong nửa cuối năm 2025 và xa hơn.

