Việt Nam giành 4 HCV tại Giải vô địch Muay trẻ thế giới

Giải vô địch Muay trẻ thế giới diễn ra từ ngày 10 đến 19-9 tại Abu Dhabi (UAE) là sự kiện lớn nhất dành cho các võ sĩ trẻ. Giải đấu vừa khép lại với thành tích ấn tượng cho đội tuyển Việt Nam, các võ sĩ trẻ Việt Nam giành tổng cộng 4 HCV, 8 HCB và 6 HCĐ. Đây là kết quả thể hiện sự tiến bộ rõ nét của phong trào Muay Việt Nam.

Các HCV lần lượt thuộc về những gương mặt triển vọng là Bành Thế Minh (Hà Nội, nội dung Waikru); Hà Bảo Ngọc, Mê Thị Vân (Hà Nội), Mai Tuấn Anh, Đinh Văn Đức Anh (Đồng Nai - TP HCM) nội dung Mai Muay; và Bùi Ngọc Huyền (Thái Nguyên) đối kháng lứa tuổi 12-13. Thành tích này khẳng định tài năng của các võ sĩ trẻ và cho thấy hướng đi đúng đắn trong công tác đào tạo, tuyển chọn.

Mai Tuấn Anh - Đinh Văn Đức Anh - HCV nội dung biểu diễn Mai Muay lứa tuổi 14-15

Giải đấu năm nay quy tụ tới 1.200 VĐV từ 82 quốc gia và vùng lãnh thổ, phản ánh sức hút toàn cầu của Muay. Tại Đại hội Thể thao trẻ châu Á (AYG3) tại Bahrain tháng 10, Muay cũng là một môn được lựa chọn đưa vào chương trình thi đấu.

...

Bà Lê Na, phụ trách môn Muay (Cục Thể dục Thể thao), cho biết các võ sĩ Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực, thể hiện bản lĩnh trong từng trận.

Thành công tại Abu Dhabi là động lực lớn cho AYG3. Đội tuyển hiện đã chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng, với các VĐV độ tuổi 14-17, đã khẳng định năng lực ở giải quốc gia và quốc tế.

Thành tích ấn tượng tại Giải vô địch Muay trẻ thế giới 2025 không chỉ nâng vị thế Muay Việt Nam mà còn mở ra kỳ vọng lớn tại AYG3, trở thành bước đệm quan trọng để các VĐV trẻ tiếp tục trưởng thành và đóng góp vào thành tích chung của thể thao Việt Nam.

Tác giả: Quốc An - Ảnh: Tuyển Muay Việt Nam

Nguồn tin: Báo Người Lao động