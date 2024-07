Video: Quả phạt 11m kỳ lạ chưa từng có

Quả phạt đền ‘kỳ lạ chưa từng có’ diễn ra trong trận đấu mới đây giữa Flamengo và Criciuma ở giải Vô địch quốc gia Brazil.

Hình ảnh đoạn video cho thấy cầu thủ chạy cánh Everton của Flamengo đón bóng trong vòng cấm và chuẩn bị vung chân dứt điểm.

Khi đó trên sân có quả bóng thứ hai được ném xuống bởi cổ động viên. Hậu vệ Allano của Criciuma đá quả bóng này vào quả bóng đang trong tầm kiểm soát của Everton, nhằm ngăn pha tấn công của đối thủ.

Trọng tài Maguielson Lima Barbosa lập tức thổi còi và cho Flamengo hưởng phạt đền ở phút 86 khi tỷ số đang hoà 1-1. Ông còn rút thẻ vàng với Allano được cho là do hành vi phi thể thao hoặc một số quy định khác liên quan đến việc cản trở trận đấu một cách trái luật.

Từ chấm chấm luân lưu, cầu thủ Gabriel Barbosa sút chìm về góc phải, ngược hướng phán đoán của thủ thành Criciuma, ghi bàn ấn định tỷ số 2-1.

Your browser does not support the video tag.

...

Tình huống thổi phạt đền kỳ lạ nhất trong lịch sử bóng đá. Nguồn: MXH.

“Rõ ràng đây là tình huống thổi phạt đền kỳ lạ nhất trong lịch sử bóng đá” – báo Anh Sportmail bình luận.

Trên mạng xã hội cũng nổ ra cuộc tranh luận liệu trọng tài có nên thổi phạt đền trong tình huống đó không.

Theo quy định của FIFA, nếu quả bóng thứ hai hoặc vật thể khác xuất hiện trên sân khi trận đấu đang diễn ra, trọng tài phải dừng trận đấu và thả bóng chỉ khi những vật thể đó ảnh hưởng tới đường bóng.

Trọng tài vẫn cho phép trận đấu diễn ra nếu vật thể không ảnh hưởng tới đường bóng và loại bỏ nó càng sớm càng tốt. Nếu bóng đi vào khung thành và vật thể không ảnh hưởng tới cả đội tấn công lẫn phòng ngự, bàn thắng sẽ được công nhận.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại