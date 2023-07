Video: Hiện trường v.o.i c.h.ế.t trong rừng ở Hà Tĩnh

Trưa 19.7, ông Lê Ngọc Danh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hương Sơn cho biết, sáng nay, các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi một con voi chết được chủ rừng phát hiện vào ngày hôm qua.

“Tối qua, sau khi nhận được tin báo có con voi chết, anh em kiểm lâm vào kiểm tra hiện trường, nhận định con voi này đã chết cách đây khoảng 15-20 ngày. Sáng nay, đại diện các cơ quan chức năng gồm công an, viện kiểm sát, kiểm lâm, chính quyền địa phương và chủ rừng đang ở hiện trường để kiểm tra, khám nghiệm, tìm nguyên nhân voi chết”, ông Danh cho hay.

Xác voi được phát hiện đang trong quá trình phân hủy



Theo ông Danh, vị trí phát hiện con voi chết nói trên cách khu dân cư gần 10km. Vào thời điểm phát hiện, xung quanh xác voi còn có một đàn voi 3 - 4 con. Đàn voi này xuất hiện ở khu vực rừng này đã vài chục năm.

"Chúng tôi đã báo cáo vụ việc với cấp trên để xin phương án xử lý. Do hiện trường nằm trong rừng sâu, địa hình phức tạp nên việc đưa xác voi ra hoặc chôn cất tại chỗ đều rất khó khăn vì máy móc không thể vào được”, ông Danh cho biết thêm.

Trước đó, vào chiều 18.7, nhân viên Công ty TNHH Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn đi tuần tra rừng thì phát hiện xác một con voi lớn đang trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi thối.

Vị trí phát hiện xác voi thuộc tiểu khu 33, Khe Bùn, xã Sơn Tây. Đây là khu vực rừng sản xuất do Công ty TNHH Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn quản lý.

