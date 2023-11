Video: 2 thanh niên 'cuỗm' xe máy ngay trước dãy trọ chỉ trong vòng 10 phút

Your browser does not support the video tag.

(Video: 2 thanh niên đi xe may trộm 2 xe máy trong tích tắc)

Theo đoạn clip được camera an ninh ghi lại, sau khi tới xóm trọ này, thanh niên ngồi sau thấy 1 chiếc xe tay ga hiệu Vario để trước phòng trọ nên tiếp cận, thanh niên còn lại đứng bên ngoài cảnh giới.

Tiếp đó, tên trộm sau đó dắt chiếc xe ra khỏi dãy trọ rồi thực hiện hành vi bẻ khóa, tẩu thoát.



Sự việc diễn ra vào lúc 12h56' trưa ngày 26/11, tại hẻm 989 đường tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức.

Theo Bảo vệ Pháp luật, anh Đ. - chủ xe cho biết anh vừa đi làm về, dựng xe trước dãy trọ để vào phòng lấy đồ rồi đi tiếp. Nhưng khi quay ra thì xe đã bị mất.

Khoảng hơn 10 phút sau, hai đối tượng này lảng vảng trên đường 38 phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Phát hiện một công ty đang mở cửa nhưng không có ai, tên ngồi sau lẻn vào bẻ khóa trộm chiếc xe hiệu Exciter của anh V. là nhân viên công ty này.

Anh V. cho biết thời điểm này có shipper tới giao hàng cho một nhân viên khác, nên người nhân viên này ra lấy hàng mà quên mang tiền nên quay vào trong lấy, để cửa không đóng nên tên trộm thuận lợi lấy xe.

Hiện 2 vụ việc đã được trình báo cho Công an phường Bình Chiểu và phường Vĩnh Phú điều tra.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn