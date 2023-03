Vì sao tốc độ giải ngân vốn đầu tư công ở Hà Tĩnh mới chỉ đạt 9,3%

Theo thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh, trong 3 tháng đầu năm, tỉnh này mới chỉ giải ngân vốn đầu tư công được hơn 570 tỷ đồng/6.107,46 tỷ đồng kế hoạch vốn đã được phân bổ (đạt tỷ lệ 9,3%).

Nguyên nhân việc giải ngân vốn đầu tư công trên toàn tỉnh Hà Tĩnh còn khá chậm do nhiều vướng mắc về thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tiến độ thi công các dự án.

Theo thống kê, có nhiều dự án phải xin gia hạn, kéo dài thời gian hoàn thành thi công. Đơn cử, dự án đường liên huyện Can Lộc - Lộc Hà (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư) phải xin gia hạn, kéo dài thời gian hoàn thành thi công từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2023. Nguyên nhân chính được xác định do vướng mắc trong công tác GPMB.

... Giải ngân vốn đầu tư công tại Hà Tĩnh còn chậm - ảnh minh họa



Cùng chung thực trạng dự án hạ tầng nuôi trồng thủy sản Mai Phụ - Hộ Độ (Lộc Hà) có tổng mức đầu tư hơn 61 tỷ đồng phải kéo dài thời gian triển khai, “ách tắc” không thể giải ngân nguồn vốn.

Ngoài vướng mắc trong GPMB đối với những dự án chuyển tiếp thì những tháng đầu năm, các dự án mới triển khai năm 2023 mất rất nhiều thời gian cho công tác hoàn thiện hồ sơ, quy trình thủ tục. Hiện nay, theo quy định, quy trình thủ tục hồ sơ để triển khai các dự án hết sức chặt chẽ; phải thông qua nhiều cơ quan chức năng; lấy ý kiến các sở, ngành nên chậm tiến độ triển khai.

Tác giả: Thành Nam

Nguồn tin: Pháp Luật Plus