Vì sao Nghệ An chưa công bố điểm chuẩn vào lớp 10?

Giáo dục

Do chưa phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 nên lịch tuyển sinh, công bố điểm chuẩn tại tỉnh Nghệ An phải lùi lại so với kế hoạch ban đầu vào ngày 12-7.