Vì sao giá xăng dầu giảm mạnh, giá gas vẫn ở mức cao?

Theo thông tin từ Cục Hải quan, trong 3 tháng đầu năm, các doanh nghiệp đã nhập khẩu khoảng 880.000 tấn khí hóa lỏng (LPG), tăng mạnh so với mức khoảng 600.000 tấn cùng kỳ năm ngoái.

Giá nhập khẩu bình quân trong giai đoạn này ở mức khoảng 587 USD/tấn. Nhờ đó, giá gas bán lẻ trong nước trong tháng 1 và 2 chỉ dao động hơn 400.000 đồng/bình 12kg.

Tuy nhiên, bước sang tháng 3, ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông đã tác động ngay lập tức đến chi phí vận chuyển. Hoạt động vận chuyển xăng dầu, khí đốt qua eo biển Hormuz bị gián đoạn, làm dấy lên lo ngại đứt gãy nguồn cung.

Trước tình hình này, các thương nhân đầu mối và phân phối đã điều chỉnh tăng giá, đồng thời kiểm soát nguồn cung nhằm tránh gián đoạn thị trường, khiến giá gas bán lẻ có thời điểm tăng lên 650.000-690.000 đồng/bình 12 kg.

Giá gas có thời điểm chạm mốc gần 700.000 đồng/bình 12 kg

Giám đốc một doanh nghiệp phân phối gas cho biết việc tăng giá là “bất khả kháng” do giá thế giới leo thang. Có thời điểm, giá LPG gần 800 USD/tấn, trong khi phí premium (vận chuyển, bảo hiểm, chi phí phát sinh, lợi nhuận) tăng từ khoảng 16 USD lên hơn 300 USD/tấn.

Theo đó, giá nhập khẩu có lúc lên tới 1.100 USD/tấn. Riêng phí premium 300 USD/tấn khiến mỗi bình 12 kg “gánh” thêm hơn 90.000 đồng. Đây là nguyên nhân chính đẩy giá gas trong nước tăng cao, dù giá nhập khẩu trước đó ở mức thấp.

Cũng theo doanh nghiệp này, dù giá thế giới gần đây đã giảm khoảng 95 USD/tấn (tương đương giảm khoảng 35.000 đồng/bình 12 kg), giá bán lẻ trong nước vẫn chưa thể điều chỉnh ngay mà phải chờ đến đầu tháng 5.

Trong khi chưa giảm giá bán lẻ, các doanh nghiệp đầu mối đã tăng chiết khấu cho đại lý thêm khoảng 20.000 đồng/bình 12 kg nhằm kích cầu và giải phóng hàng tồn. Các đại lý có thể sử dụng khoản này để giảm giá cho người tiêu dùng.

Hiện nay, khác với xăng dầu do liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành theo chu kỳ, giá gas được doanh nghiệp tự điều chỉnh theo thị trường. Vì vậy, các đơn vị phải bám sát diễn biến giá thế giới, tiêu thụ trong nước và tồn kho để đưa ra chính sách phù hợp.

Thực tế, khi chiết khấu tăng, giá bán lẻ tại đại lý thường giảm. Đầu tháng 4, dù giá niêm yết ở mức 560.000-579.000 đồng/bình 12 kg, nhiều cửa hàng hiện bán ra chỉ khoảng 540.000 đồng/bình.

Tác giả: Nguyễn Hải

Nguồn tin: Báo Người lao động