Hai thanh niên tử vong thương tâm sau va chạm với xe tải

Ngày 20/9, một lãnh đạo UBND xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô tải khiến hai thanh niên tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, anh Y Pô (18 tuổi) và Y Ngun (23 tuổi) cùng di chuyển trên xe máy 48D1-10482 (chưa rõ người điều khiển) đi theo hướng Lâm Đồng-Đắk Lắk.

Khi đi trên Quốc lộ 14, đoạn qua địa phận thôn Bắc Sơn, xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng thì xảy ra va chạm với ô tô tải 93H-040.39 do tài xế Nguyễn Thanh Nhật Phi (22 tuổi, ngụ Bến Tre) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến Y Pô tử vong tại chỗ, Y Ngun tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tại hiện trường hai phương tiện bị hư hỏng, xe tải nằm ở làn đường ngược chiều. Theo một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do xe tải đi không đúng phần đường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tác giả: Quốc Tiệp

Nguồn tin: nguoiduatin.vn