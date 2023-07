Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Chánh Thanh tra tỉnh

Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 30.

Trong hai ngày 12 và 13/7/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 30. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương xem xét đề nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy: Ông Nguyễn Thanh Trì, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhận hối lộ, bao che cho cán bộ cấp dưới nhận hối lộ, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành Thanh tra.

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thanh Trì.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Trì (áo sẫm màu). Ảnh BCA



Khởi tố, bắt tạm giam Chánh Thanh tra tỉnh nhận hối lộ

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, ngày 10/5, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu đã phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã thi hành các Quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thanh Trì (sinh năm 1969), Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu về hành vi Nhận hối lộ, theo khoản 2, Điều 354, Bộ Luật hình sự.

...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 30/11/2020, ông Nguyễn Thanh Trì được Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu, kể từ ngày 1/12/2020, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Trước đó, ngày 22/10/2020, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Nguyễn Thanh Trì được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xử lý hình sự nhiều cán bộ trong cơ quan phòng chống tham nhũng

Liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Ban Nội chính trung ương cho biết, trong thời gian qua, công tác này tiếp tục được chú trọng, tăng cường.

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan chức năng đã xử lý kỷ luật, xử lý hình sự nhiều trường hợp vi phạm trong lực lượng này, điển hình như: Khởi tố, điều tra 02 Thiếu tướng đã nghỉ hưu trong lực lượng vũ trang; 02 cán bộ Tòa án nhân dân và 01 cán bộ Viện kiểm sát nhân dân.

Khởi tố 14 cán bộ thanh tra, giám sát của các cơ quan: Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia và 12 cán bộ thanh tra các địa phương.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng tiến hành xử lý kỷ luật 12 cán bộ là Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện, Trưởng phòng, Trưởng Công an một số huyện, thành phố của tỉnh An Giang;...

Nguồn tin: Báo Chính Phủ