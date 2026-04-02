Tuyển Thái Lan đối diện án phạt nặng vì Tuyển Thái Lan

Đội tuyển Thái Lan nguy cơ nhận án phạt từ AFC.



Sau chiến thắng 2-1 trước Turkmenistan, đội tuyển Thái Lan khép lại vòng loại với 15 điểm sau 6 trận và chính thức giành quyền vào Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Tuy nhiên theo tờ Thairath, hành động ăn mừng của Chanathip Songkrasin cùng một nhóm CĐV trên khán đài đang khiến tuyển Thái Lan nguy cơ nhận án phạt.

Cụ thể, khi các tuyển thủ đi vòng quanh sân để cảm ơn người hâm mộ tại khu vực khán đài zone S, một nhóm CĐV đã đưa pháo sáng cho Chanathip châm lửa.

Hành động châm và cầm pháo sáng của tiền vệ Chanathip đang khiến bóng đá Thái Lan đối diện nguy cơ lớn bị AFC “sờ gáy”.

Theo nguồn tin được Thairath dẫn lại, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan có thể phải nhận án phạt ở mức hàng trăm nghìn Baht vì hành động của Chanathip.

Dù vậy, mức độ nghiêm trọng của án phạt vẫn còn phụ thuộc lớn vào báo cáo của giám sát trận đấu được gửi lên ban tổ chức của vòng loại Asian Cup 2027.

...

Điểm có thể giúp đội tuyển Thái Lan tránh một án phạt quá nặng nằm ở việc pháo sáng chỉ được châm lên sau khi trận đấu đã kết thúc, không ảnh hưởng tới trận đấu.

Chanathip đốt pháo sáng ăn mừng sau khi tuyển Thái Lan đoạt vé vào VCK Asian Cup 2027. (Ảnh: Thairath).



Đây không phải lần đầu bóng đá Thái Lan rơi vào tình huống tương tự. Trước đó, AFC từng nhiều lần xử phạt Liên đoàn Bóng đá Thái Lan vì hành vi đốt pháo sáng của người hâm mộ.

Ở AFF Cup 2022, sau trận Thái Lan thắng Philippines 4-0 cuối năm 2022, đội chủ nhà từng bị phạt 20.000 USD, tương đương khoảng 672.000 Baht, cũng vì sự cố tại khu vực khán đài zone S.

Không chỉ ở sân cỏ 11 người, bóng đá Thái Lan còn từng nhận án phạt tương tự tại đấu trường bóng đá bãi biển ở giải AFC Beach Soccer Asian Cup 2025.

Theo trang báo nổi tiếng của Thái Lan - Siamsports, tỷ phú Madam Pang nhiều khả năng tiếp tục chiêu mộ các cầu thủ lai nhằm nâng tầm đội tuyển xứ Chùa vàng trong giai đoạn tới.

Thực tế, chiến thắng trước tuyển Turkmenistan đã cho thấy hiệu quả rõ rệt khi những cái tên như Manuel Tom Bihr (Thái - Đức), Nicholas Mickelson (Thái - Na Uy) hay Jonathan Khemdee (Thái - Đan Mạch) đều đóng vai trò quan trọng.

Tác giả: Tâm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

