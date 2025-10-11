Tự uống thuốc phá thai tại nhà, cô gái 27 tuổi vỡ tử cung

Theo tờ Sức khỏe và Đời sống, tối 9/10, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tiếp nhận một bệnh nhân nữ sinh năm 1998, mang thai 27 tuần (tương đương thai gần 7 tháng) ở Tây Hồ, Hà Nội nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo lời kể của bệnh nhân, trước lúc nhập viện 3 ngày, bệnh nhân đi khám và được bác sĩ thông báo thai 27 tuần (Trước đó không hề biết mình mang thai mà chỉ thấy bụng ngày một to lên – pv). Sau đó, bệnh nhân không đến viện khám nữa mà nhà tự lên mạng tìm kiếm thông tin và tự mua thuốc phá thai trên mạng về uống. Sau khi uống thuốc, bệnh nhân đau bụng dữ dội và đến bệnh viện tuyến dưới thăm khám. Nhận thấy tình trạng nguy kịch, các bác sĩ bệnh viện tuyến dưới chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong đêm. Bệnh nhân không có người thân đi cùng.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân.







Thông tin thêm trên tờ Tuổi trẻ, tại bệnh viện, bác sĩ Tạ Việt Cường, Phó giám đốc Trung tâm Khám, Điều trị sản phụ khoa cơ sở 2, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cùng ê kíp trực đã nhanh chóng thăm khám.

Các bác sĩ phát hiện thai không trong buồng tử cung mà nằm trong ổ bụng, có dịch máu góc gan, góc lách, bệnh nhân được chẩn đoán vỡ tử cung.

Ngay lập tức, bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu. May mắn được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện được theo dõi tại Khoa A3, sức khỏe dần ổn định.

Bác sĩ Cường khuyến cáo tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc hoặc làm theo hướng dẫn trên mạng khi chưa được bác sĩ thăm khám và chỉ định.

"Mỗi cơ địa, mỗi tình huống thai kỳ là khác nhau - việc dùng thuốc không đúng có thể gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Hãy đến cơ sở y tế chuyên khoa để được tư vấn và xử trí an toàn", bác sĩ Cường khuyến cáo.

Theo khuyến cáo từ Bộ Y tế và các chuyên gia sản phụ khoa, thuốc phá thai nội khoa chỉ được sử dụng trong một số điều kiện nghiêm ngặt tại cơ sở y tế, với sự giám sát chuyên môn chặt chẽ. Việc tự ý sử dụng có thể dẫn đến hàng loạt biến chứng nguy hiểm.

Trong đó, băng huyết là biến chứng thường gặp nhất. Khi thuốc kích thích co bóp tử cung để đẩy mô thai ra ngoài, nếu không được kiểm soát tốt có thể gây mất máu ồ ạt, khiến người bệnh choáng, tụt huyết áp, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Ngoài ra, việc sử dụng thuốc không đúng thời điểm - chẳng hạn khi thai đã lớn hoặc khi thai nằm ngoài tử cung - cũng tiềm ẩn nguy cơ tử vong. Trường hợp thai ngoài tử cung không được phát hiện sớm, nếu vỡ sẽ gây chảy máu trong ổ bụng, là biến chứng nội khoa nặng cần xử trí khẩn cấp.

Nếu bắt buộc phải chấm dứt thai kỳ vì lý do bất khả kháng, cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được tư vấn, thăm khám và thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho sức khỏe, sinh mạng và khả năng sinh sản sau này.

Tác giả: Phương Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn