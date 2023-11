Từ chiều 12/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc và Trung Bộ

Người dân Thủ đô Hà Nội trang bị áo chống rét khi tham gia giao thông. Ảnh tư liệu: Thanh Tùng/TTXVN



Trên đất liền, khoảng từ chiều 12/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, từ đêm 12/11 sẽ ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Từ đêm 12/11, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Từ ngày 12 - 13/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30 mm/24 giờ, có nơi trên 50 mm/24 giờ. Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt.

Từ khoảng đêm 12/11 đến ngày 17/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 13 - 17/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 200-500 mm/đợt, có nơi trên 700 mm/ đợt. Độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Để chủ động phòng, tránh hiện tượng mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, các chuyên gia khuyến cáo các địa phương chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với đài truyền hình cấp tỉnh, các cơ quan thông tin truyền thông, nhất là tại cơ sở tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn người dân, khách du lịch cách nhận biết, kỹ năng ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong đó, tập trung vào các nội dung: biện pháp trú, tránh đảm bảo an toàn khi xảy ra dông, lốc, sét; gia cố, che chắn bảo vệ tài sản, cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương để giảm thiểu thiệt hại.

Trên biển, từ chiều 12/11, khu vực vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, sau tăng dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 sau tăng dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao 4-6 m, biển động mạnh.

Từ ngày 13/11, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3,5 m, biển động.

Dự báo các khu vực đêm 10 và ngày 11/11:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn; riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn; riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tác giả: Diệu Thúy

Nguồn tin: Báo Tin Tức