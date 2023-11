Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, trời chuyển mưa rào và dông rải rác

Sáng 4/11, trả lời VTC News, chuyên gia khí tượng thuỷ văn cho biết, khoảng ngày 5-6/11, một đợt không khí lạnh sẽ tràn về nước ta.

Tuy nhiên, đây là đợt không khí lạnh yếu nên nền nhiệt các tỉnh, thành ở Bắc Bộ giảm nhẹ, trời se lạnh về đêm và sáng.

Một đợt không khí lạnh yếu sắp tràn về nước ta. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)



Trước đó, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, tháng 11/2023, không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất. Tuy nhiên, cường độ các đợt không khí lạnh khả năng không mạnh.

So với trung bình nhiều năm, nhiệt độ trong tháng 11 tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ được dự báo phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn từ 0,5-1 độ C.

Tại Hà Nội, ngày 6/11, nhiệt độ cao nhất giảm khoảng 4 độ C so với ngày hôm trước. Cụ thể, từ nền nhiệt cao nhất 33 độ C giảm còn 29 độ C, thời tiết chuyển mưa dông. Nhiệt độ này chỉ duy trì trong khoảng 2-3 ngày, sau đó tăng trở lại.

... Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.



Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm 5/11 và ngày 6/11, Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác sau nhiều ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trên 30 độ C, riêng vùng núi cục bộ mưa vừa, mưa to.

Bắc và Trung Trung Bộ cũng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông trong 3 ngày từ 6-8/11. Ven biển Nam Trung Bộ và Tây Nguyên từ 7-9/11 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Trong các ngày 7-12/11, Nam Bộ tiếp tục có mưa rào, rải rác có dông lúc chiều tối và đêm, cục bộ mưa to.

Trước diễn biến của hình thế thời tiết trên, cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông cũng như lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn có khả năng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Tác giả: NGUYỄN HUỆ

Nguồn tin: Báo VTC News