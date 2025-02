Truy tố cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng trong vụ án điện mặt trời

Trong nước

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) cùng 8 bị can khác về tội tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bị can Hoàng Quốc Vượng được xác định đã làm trái nghị quyết của Chính phủ, giúp các Công ty Trung Nam - Thuận Nam và Solar Farm Nhơn Hải hưởng lợi bất hợp pháp hơn 1.043 tỷ đồng.