Trường phải rõ ràng khoản thu cũ và mới, chỉ được tăng tối đa 15%

Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Phú Thọ (phường Phú Thọ - TP.HCM) trong buổi tựu trường đầu năm học mới 2025-2026 - Ảnh: MỸ DUNG

Hướng dẫn thu đầu năm học 2025-2026, ông Hồ Tấn Minh cho biết theo quy định, các khoản thu năm nay chỉ được phép tăng tối đa 15% so với năm học trước. Vì vậy các trường, các cơ sở giáo dục phải dựa trên chính quá trình dạy học của các trường để thực hiện các khoản thu đúng quy định.

Ông Minh yêu cầu những nội dung nào liên quan học sinh và học sinh thực sự học tập thì mới thu. Tuyệt đối không thu xã hội hóa những khoản thu chuyển đổi số chỉ phục vụ cho quản trị nhà trường.

Đối với những khoản thu tổ chức hoạt động giáo dục công dân số, năm học 2025-2026 có thêm một số nội dung, các trường phải rõ ràng với phụ huynh, học sinh.

Năm học 2025-2026, nội dung hoạt động giáo dục công dân số có các nội dung như: tiền tổ chức hoạt động giáo dục công dân số; tiền tổ chức hoạt động giáo dục năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), ứng dụng các giải pháp lớp học số với trí tuệ nhân tạo.

Ông Minh lưu ý các cơ sở giáo dục cần thực hiện thu khoản thu "công dân số" theo hướng: tổng các khoản thu không được quá 110.000 đồng/tháng, và mức tăng của các khoản thu không được quá 15%.

Tuy nhiên mức tăng giá không quá 15% này chỉ được áp dụng với các khoản thu mà trường đã thực hiện từ năm học trước.

Không chỉ các khoản thu "công dân số" mà tất cả các khoản thu tổ chức chương trình nhà trường đều phải thực hiện theo nguyên tắc tăng giá không quá 15%.

10 khoản thu tổ chức chương trình nhà trường

Năm học 2025-2026, trường được phép thu 10 khoản thu thuộc chương trình nhà trường gồm: 1. Tổ chức dạy tin học (Tiền tổ chức dạy các lớp tin học tự chọn; Tiền tổ chức các lớp học theo đề án Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng tin học cho học sinh phổ thông TP.HCM theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021 - 2030). 2. Tổ chức dạy ngoại ngữ (Tiền tổ chức dạy tăng cường ngoại ngữ - tiểu học, THCS, THPT; Tiền tổ chức học ngoại ngữ với người nước ngoài - mầm non, tiểu học, THCS, THPT); Tiền tổ chức học ngoại ngữ sử dụng phần mềm bổ trợ; Tiền tổ chức chương trình học ngoại ngữ thông qua môn toán và khoa học; Tiền tổ chức các lớp học theo đề án "Dạy và học các môn toán, khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam"; Tiền tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra các chứng chỉ quốc tế. ... 3. Tổ chức các hoạt động giáo dục khảo sát làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo. 4. Tổ chức hoạt động giáo dục công dân số (Tiền tổ chức hoạt động giáo dục công dân số; Tiền tổ chức hoạt động giáo dục năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), ứng dụng các giải pháp lớp học số với trí tuệ nhân tạo (AI). 5. Tổ chức dạy các lớp năng khiếu, nghệ thuật, thể dục tự chọn, câu lạc bộ, học bơi. 6. Tổ chức dạy kỹ năng sống. 7. Tổ chức giáo dục STEM (Tiền tổ chức giáo dục STEM; Tiền tổ chức giáo dục STEM song ngữ Anh - Việt). 8. Tổ chức nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế. 9. Thực hiện chương trình kích cầu đầu tư. 10. Dịch vụ nhân viên nuôi dưỡng.

Tác giả: MỸ DUNG

Nguồn tin: Báo Tuoir Trẻ

