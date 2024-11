Trung tướng Trần Công Chính nhận nhiệm vụ tổng cục trưởng Tổng cục II

Tại hội nghị, thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ và ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Trung tướng Phạm Ngọc Hùng đã bàn giao nhiệm vụ tổng cục trưởng Tổng cục II cho Trung tướng Trần Công Chính, chính ủy Tổng cục II.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ghi nhận đánh giá cao Trung tướng Phạm Ngọc Hùng trong những năm qua trên cương vị tổng cục trưởng, trưởng Ban Chỉ đạo Điệp báo Tổng cục II, chủ nhiệm Quân báo trinh sát toàn quân.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng hoa chúc mừng Trung tướng Trần Công Chính - Ảnh: QĐND



Trung tướng Phạm Ngọc Hùng đã cùng tập thể Thường vụ, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục lãnh đạo, chỉ đạo Tổng cục II và toàn ngành Tình báo quốc phòng hoàn thành tốt và toàn diện các mặt công tác, có nhiều mặt hoàn thành xuất sắc, góp phần làm cho vị thế, uy tín, vai trò của Tình báo Quốc phòng Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Video bàn giao nhiệm vụ tổng cục trưởng Tổng cục II cho Trung tướng Trần Công Chính

Giao nhiệm vụ tổng cục trưởng Tổng cục II cho Trung tướng Trần Công Chính, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn ông Chính trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao hơn nữa năng lực công tác, cùng tập thể Thường vụ, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục II lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị và toàn ngành tình báo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp trên đối với cá nhân ông và toàn lực lượng.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng hoa chúc mừng Trung tướng Phạm Ngọc Hùng - Ảnh: QĐND



Tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang cũng đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết thống nhất trong Thường vụ, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục II.

Để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tình báo Quốc phòng phải thường xuyên chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao khả năng nghiên cứu, dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, đối sách phù hợp để bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Tác giả: NAM TRẦN

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ