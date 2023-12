Trộm đột nhập biệt thự sao Man City, lấy trang sức giá 1 triệu Bảng

Theo The Sun, biệt thự của Jack Grealish bị trộm đột nhập và lấy đi bộ trang sức giá 1 triệu Bảng Anh. Khi đó, gia đình của ngôi sao Man City gồm 10 người đang tụ tập trong phòng khách để theo dõi trận đấu có sự góp mặt của chủ nhà.

Người thân của Jack Grealish hoảng loạn sau khi phát hiện ra có kẻ đột nhập. Có người bỏ chạy ra ngoài. Những người khác tìm chỗ nấp ở tầng dưới do lo sợ nhóm trộm có vũ trang. Cảnh sát đến ngay khi nhận được thông báo nhưng không thể bắt được kẻ trộm.

Jack Grealish bị trộm vào nhà khi đang thi đấu. (Ảnh: Getty Images)



"Không ai bị thương nhưng họ rất hoảng loạn. Mọi người đều kinh hãi. Đây là một căn biệt thự lớn nên có thể hiểu được tại sao lúc đầu không ai nghe thấy gì. Đây cũng là lần đầu tiên gia đình đến nơi này nên họ chưa quen (Grealish mới chuyển đến trước lễ Giáng sinh)", nhân chứng kể lại với The Sun.

...

Tiền vệ của Man City có vẻ cũng biết tin này ngay khi trận đấu kết thúc. Daily Mail cho biết Jack Grealish tỏ rõ vẻ lo lắng khi anh đi vào đường hầm sân Goodison Park sau trận đấu, dù Man City thắng 3-1.

Chỉ vài tuần trước, một ngôi sao khác của giải Ngoại Hạng Anh là Kurt Zouma cũng bị trộm đột nhập. Anh mất khoảng 100 nghìn USD tiền mạt và nhiều trang sức. CLB West Ham treo thưởng 25 nghìn USD cho người cung cấp thông tin giúp cảnh sát bắt được nhóm trộm.

Daily Mail cho biết giới cầu thủ Ngoại Hạng Anh chi nhiều tiền hơn đẻ thuê vệ sĩ và thắt chặt an ninh tại nhà trong khoảng một năm qua. Số lượng các vụ trộm tăng lên, cộng thêm những lời đe dọa của cổ động viên quá khích là lý do các ngôi sao bóng đá lo lắng nhiều hơn đến sự an toàn của gia đình.

Tác giả: PHƯƠNG MAI

Nguồn tin: Báo VTC News