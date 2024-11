TPHCM: Tài xế xe buýt tử vong nghi do đột quỵ khi đang dừng chờ đèn đỏ

Ngày 30/11, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tài xế xe buýt tử vong nghi do đột quỵ khi đang lái xe, dừng chờ đèn đỏ trên địa bàn Phường 26.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tài xế xe buýt ngất lịm khi đang chở khách. Sự việc được cho là xảy ra vào chiều 29/11 tại giao lộ đường Chu Văn An – Đinh Bộ Lĩnh.

Nạn nhân được xác định là ông T.Q.V. (43 tuổi, ngụ quận Gò Vấp). Thời điểm trên, ông V. điều khiển xe buýt tuyến 24 (Bến xe miền Đông – huyện Hóc Môn) lưu thông trên đường Đinh Bộ Lĩnh.

Khi xe dừng chờ đèn đỏ giao lộ Chu Văn An - Đinh Bộ Lĩnh, nam tài xế bất ngờ ngất lịm. Phát hiện sự việc, nhân viên thu vé xe buýt đã tắt máy xe, cùng người dân đưa ông V. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an Phường 26 đã có mặt ghi nhận sự việc, lập hồ sơ chuyển Công an quận Bình Thạnh điều tra, làm rõ nguyên nhân.

