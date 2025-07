Bắt Lê Kiều Phương Ngân sinh năm 2003

Công an xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai mới đây cho biết đã triệt phá thành công một vụ án mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với tính chất rất nghiêm trọng.

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã xác định: Từ đầu tháng 6/2025 đến nay, tại trại chăn nuôi của đối tượng Hoàng Mạnh Hà (sinh năm 1978, ngụ ấp 61, xã Xuân Quế) xuất hiện nhiều đối tượng tụ tập, có dấu hiệu mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Đáng chú ý, tụ điểm này được tổ chức rất tinh vi, nằm sâu trong rừng cao su, có người canh gác và gắn hệ thống camera để cảnh giới.

Các đối tượng Phạm Hoàng Chiến và Lê Kiều Phương Ngân. Ảnh: CA Đồng Nai

Trước tình hình đó, Công an xã Xuân Quế đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, theo dõi và tổ chức đấu tranh. Khoảng 9h ngày 27/7/2025, lực lượng Công an đã bắt quả tang các đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội, gồm: Phạm Hoàng Chiến (sinh năm 1988, quê Thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, tỉnh Đồng Nai, nơi ở hiện tại: ấp 61, xã Xuân Quế); Lê Kiều Phương Ngân (sinh ngày 08/02/2003, quê ấp Hòa Bình, xã Phước An, tỉnh Đồng Nai, nơi ở hiện tại: ấp 61, xã Xuân Quế).

Tang vật các đối tượng sử dụng. Ảnh: CA Đồng Nai



Tang vật thu giữ gồm 08 túi zip chứa tinh thể nghi là ma túy đá và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng, phân chia ma túy.

Hiện Công an xã Xuân Quế đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo quy định của pháp luật; đồng thời mở rộng điều tra, truy nguồn cung cấp ma túy để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn