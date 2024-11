Tài xế có nồng độ cồn kịch khung dùng dao tấn công, cảnh sát phải nổ súng cảnh cáo

Cảnh sát khống chế tài xế có nồng độ cồn - Ảnh: D.H.

Ngày 27-11, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông cho biết cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự tài xế có nồng độ cồn, dùng dao tấn công cảnh sát giao thông.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 26-11, tổ công tác Trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Phước làm nhiệm vụ tại km 931 + 300 quốc lộ 1 (phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Your browser does not support the video tag.

Nổ súng cảnh cáo tài xế say xỉn dùng dao tấn công cảnh sát giao thông

Tới khoảng 21h10, Doãn Đức Lập (34 tuổi, trú tại Cẩm Lệ, Đà Nẵng) điều khiển xe mô tô biển số 43X6 - 559.. mang theo 1 dao dài khoảng 30cm tấn công trực tiếp đại úy Thái Duy Kiên.

...

Lái xe trong vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô trên quốc lộ 5 không có nồng độ cồn

Phát hiện sự việc, đại úy Kiên tránh được. Tuy nhiên tài xế Lập tiếp tục cầm dao "truy sát". Cảnh sát giao thông sau đó nổ súng cảnh cáo đồng thời tạo khoảng cách an toàn chờ sự hỗ trợ.

Doãn Đức Lập sau đó đã bỏ chạy băng qua đường ray xe lửa đối diện. Tổ công tác tiếp tục nổ súng chỉ thiên, truy đuổi và đã khống chế, bắt giữ Lập.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ hung khí bàn cho Công an quận Thanh Khê tạm giữ, điều tra và xử lý.

Qua kiểm tra nồng độ cồn, Lập có chỉ số là 0,951mg/lít khí thở (gấp 2,37 lần mức quy định kịch khung tại nghị định 100).

Từ dữ liệu, cảnh sát cho hay trước đó Lập đã bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn vào ngày 17-11.

Tác giả: HỒNG QUANG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ