Tông vào cống xi măng giữa đường 2 thanh niên tử vong

Ngày 20/7, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người tử vong. 2 nạn nhân gồm, Đ. SN 2002 và P. SN 2009, cùng trú tại thôn Dung Rơ, xã Kon Gang, huyện Đăk Đoa.

Trước đó, vào khoảng 22h40, ngày 16/7, Đ. điều khiển xe mô tô BKS 81G1-159.96 chở theo P. đi vào đường tránh Tp.Pleiku theo hướng từ xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa đi Quốc lộ 19.

...

Khi đi đến thôn 4, xã An Phú thì tông vào cống bằng xi măng do đơn vị thi công đặt ngang đường nhằm ngăn cản các phương tiện lưu thông vào tuyến tránh Quốc lộ 19 (thuộc gói thầu xây lắp 4B). Hậu quả, Đ. và P. tử vong tại chỗ, xe mô tô hư hỏng nặng. Thời điểm xảy ra sự việc trời có mưa to hạn chế tầm quan sát.

Được biết, tuyến đường xảy ra vụ tai nạn đang thi công chưa được bàn giao đưa vào sử dụng. Công trình do Ban Quản lý Dự án 2 (Bộ Giao thông vận tải) làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty TNHH Xây dựng Thuận Nguyên và Công ty TNHH MTV Phương Nam.

Tác giả: Hồ Hải Nam



Nguồn tin: nguoiduatin.vn