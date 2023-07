Cháy cửa hàng sửa xe máy khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong ở Hà Nội

Theo thông tin từ công an TP. Hà Nội, vào khoảng 2h7’ ngày 19/7, Trung tâm Thông tin chỉ huy công an TP. Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà ở kết hợp kinh doanh xe đạp, xe máy điện tên Ánh Dương (Thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức), sau đó đã điều động 8 xe chữa cháy, cùng trên 50 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường



Ngay sau khi nhận tin vụ cháy, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, cùng lãnh đạo UBND huyện Hoài Đức, Công an huyện Hoài Đức, Cục cảnh sát PCCC&CNCH - Bộ Công an đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến khoảng 3h2’ cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Lực lượng chữa cháy đã khống chế và bảo vệ không để cháy lan, cháy lớn ra các nhà dân xung quanh liền kề.

Hậu quả, khiến 3 người chết (chồng: T.D.Q, sinh năm 1985; vợ: N.T.H, sinh năm 1990; con: T.N.L, sinh năm 2016). Cháy nhiều xe đạp, xe máy điện và đồ dùng gia đình.

Nơi xảy ra vụ cháy



Khu sửa xe có diện tích xây dựng khoảng 120m2 (chiều rộng mặt tiền khoảng 6m, chiều dài khoảng 20m), chiều cao khoảng 5m, gồm 1 tầng, 1 lửng (diện tích tầng lửng khoảng 30m2 bố trí để ở và sinh hoạt gia đình); kết cấu tường ngoài 3 mặt tiếp giáp với nhà dân xung quanh xây gạch, vì kèo thép, mái lợp tôn; lối ra vào tại mặt trước tiếp giáp trục đường 72, bố trí cửa cuốn; hộ gia đình vừa để ở kết hợp kinh doanh xe đạp, xe máy điện.

Hiện các lực lượng chức năng tập trung khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy.

