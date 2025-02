Tổng giám đốc của hàng loạt công ty vệ sĩ là kẻ trốn nã từ 25 năm trước

Ngày 18/2, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ thành công đối tượng Đặng Đình Bình (SN 1979, quê quán: xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) là đối tượng bị truy nã về tội giết người và trộm cắp tài sản.

Đối tượng Đặng Đình Bình.



Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 4/2000, Đặng Đình Bình bị TAND TP Pleiku, tỉnh Gia Lai xử phạt 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản (xe máy). Trong thời gian bị giam tại Nhà tạm giữ Công an TP Pleiku, ngày 22/9/2000, Bình cùng các đối tượng khác đã hành hung Huỳnh Văn Hay (cũng đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ) dẫn đến Huỳnh Văn Hay tử vong.

Sau đó, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Bình 20 năm tù giam về 2 tội danh giết người và trộm cắp tài sản. Ngày 15/12/2001, Bình cùng các đối tượng Ngô Văn Dũng và Bùi Tiến Đức phá chốt cửa buồng giam bỏ trốn. Ngày 16/12/2001, Công an tỉnh Gia Lai đã ra Lệnh truy nã đối với Đặng Đình Bình.

Sau khi trốn khỏi nơi giam giữ, Bình đã lẩn trốn nhiều nơi tại các tỉnh Cà Mau, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh... Quá trình lẩn trốn, Bình thay tên đổi họ và sử dụng giấy tờ giả mang tên Trương Đình Trung (SN 1977, quê quán: xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

Quá trình trốn tránh cơ quan chức năng, Bình còn nhờ người khác đứng tên thành lập nhiều công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ - vệ sĩ tại TP Hồ Chí Minh và Bình Dương. Thực chất các công ty này do Bình làm Tổng giám đốc và trực tiếp điều hành, chỉ đạo công việc.

Dù đối tượng đã lẩn trốn nhiều năm, ngụy trang thân phận suốt 24 năm nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào ngày 11/2 vừa qua, Công an tỉnh Gia Lai phát hiện Bình đang lẩn trốn tại phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương nên phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức bắt giữ.

Hiện đối tượng Bình đã được di lý về Công an tỉnh Gia Lai để xử lý theo quy định.



Tác giả: Chí Hào

Nguồn tin: cand.com.vn