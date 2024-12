Ngày 1/12, thông tin từ Công an TP Hà Nội, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định truy nã đối với: Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 16/11/1985, tại Hà Nội) về hành vi trốn khi đang chấp hành án phạt tù tại: Thôn Đông Ngàn, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội, tội danh bị kết án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, án phạt 7 năm tù.

Theo tài liệu điều tra, mặc dù chỉ là nhân viên Phòng khám đa khoa Lĩnh Nam, thuộc Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai, nhưng từ cuối năm 2014 đến đầu năm 2015, Nguyễn Thị Thanh Thủy đã dùng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Thủy tự nhận bản thân quen biết người có chức vụ, có thể giúp xin việc làm tại các bệnh viện công lớn trên địa bàn TP Hà Nội và hứa hẹn, dụ dỗ ngườì dân đặt cọc tiền "xin việc" rồi chiếm đoạt. Bằng thủ đoạn này, Thủy đã chiếm đoạt 730.000.000 đồng của 3 nạn nhân.

Truy nã đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thủy.

Với tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Thị Thanh Thủy” đã bị chịu án phạt 7 năm tù (Quyết định thi hành án phạt tù số 236/2022/QĐ-CA ngày 26/12/2022 của TAND TP Hà Nội).

Tuy nhiên, sau khi có Quyết định thi hành án, Nguyễn Thị Thanh Thủy không tự giác đi chấp hành án. Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Đông Anh đã ra Quyết định áp giải số 20QĐ/CQTHAHS và phối hợp cùng với chính quyền địa phương nhiều lần thực hiện áp giải đối với Nguyễn Thị Thanh Thủy nhưng không thực hiện được vì Thủy không có mặt tại nơi cư trú.

Ngày 26/9/2024, Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Thanh Thủy.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP Hà Nội (Đ/c Vũ Duy Thức, điện thoại: 0243.6343670), Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Đông Anh, cơ quan công an gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để được giải quyết theo quy định pháp luật.

Tác giả: Kim Thạch

Nguồn tin: kinhtedothi.vn