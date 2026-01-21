Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Kết quả điều tra xác định, Công ty Hoàng Gia, chi nhánh tại Vĩnh Long được đăng ký thành lập vào tháng 7/2018, có trụ sở tại số 53A5 và 53B10 Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (nay là phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long) do Đỗ Thanh Tâm (SN 1985, trú tại số 17/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh) là người đại diện theo pháp luật của chi nhánh.

Tâm đã bị Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra xác định, Tâm là người thành lập và giữ chức Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty Hoàng Gia, có trụ sở tại số 86 Trần Trọng Cung (phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh).

Đỗ Thanh Tâm tại Cơ quan Công an.

Tâm sử dụng trang web: Duanhoanggia.vn để đăng tải thông tin về các gói đầu tư với số tiền từ 12 triệu đến 3 tỷ đồng; cho phát hành quyển sổ “Giải pháp tiêu dùng hoàn vốn” có thông tin các gói tiêu dùng và thông tin công ty đạt các danh hiệu trên thế giới, nhằm đánh bóng tên tuổi để tạo sự tin tưởng cho người đầu tư.

Đối tượng đưa ra nhiều thông tin gian dối liên quan đến các dự án triển khai và hiệu quả hoạt động của công ty, mục đích để vay tiền, huy động vốn từ các nhà đầu tư. Thực chất, Tâm sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để chi trả một phần cho nhà đầu tư trước, sau đó chiếm đoạt.

Song song với việc đưa thông tin lên mạng Internet, đối tượng còn tổ chức các buổi toạ đàm, hội nghị để giới thiệu về công ty, các gói tiêu dùng thông minh với mức lợi nhuận cao để thu hút người tham gia.

Riêng tại tỉnh Vĩnh Long, có 61 người gửi đơn tố giác liên quan đến 692 hợp đồng với tổng số tiền đã nộp hơn 50 tỷ đồng. Qua đối chiếu, công ty đã trả được 12,9 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 37 tỷ đồng.

Số tiền này Tâm dùng để tiêu xài cá nhân, trả gốc và lãi cho những người trước nhưng không xác định được cụ thể và không có tài liệu chứng minh.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

